Nuova Skoda Octavia: il motore 2.0 TDI da 200 CV per le versioni Scout ed RS

Di Dario Montrone venerdì 2 ottobre 2020

Ecco il motore diesel 2.0 TDI Evo da 200 CV di potenza per la nuova Skoda Octavia Scout, ma anche per la versione sportiva RS

La nuova Skoda Octavia è disponibile con il motore diesel 2.0 TDI Evo da 200 CV di potenza e 400 Nm di coppia massima abbinato solo al cambio sequenziale a doppia frizione DSG a sette rapporti, esclusivamente nelle configurazioni Scout ed RS. Quest'ultima è in vendita da 38.500 euro, ma con il sovrapprezzo di 2.000 euro è disponibile anche in abbinamento alla trazione integrale 4x4. Per quanto riguarda le prestazioni, la suddetta unità a gasolio consente alla Octavia RS di raggiungere la velocità di 245 km/h e accelerare da 0 a 100 in 6,8 secondi.

Il prezzo base della nuova Skoda Octavia Scout con il propulsore diesel 2.0 TDI Evo da 200 CV, invece, ammonta a 39.500 euro ed è commercializzata solo nella configurazione 4x4. Riconoscibile per lo stile da SUV della carrozzeria, la nuova Octavia Scout è dotata di assetto rialzato di 15 millimetri, cerchi in lega specifici da 18 pollici di diametro, interni in tessuto tecnico Thermoflux, pedaliera in alluminio, gruppi ottici Matrix a led, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, dispositivo Kessy, climatizzatore automatico bizona, illuminazione d'ambiente a led, Adaptive Cruise Control, Front Assistant, Lane Assistant, otto airbag (tra cui il nuovo airbag centrale), strumentazione digitale Virtual Cockpit e sistema multimediale Columbus con il display touch screen da 10,0 pollici e il navigatore satellitare integrato.

Al top di gamma con la massima sportività

Tra le specifiche caratteristiche della nuova Skoda Octavia RS, invece, figurano i paraurti dedicati, i dettagli di colore nero lucido della carrozzeria, l'assetto sportivo ribassato di 15 millimetri, l'impianto frenante maggiorato con le pinze di colore rosso, i sedili sportivi, i dettagli in carbon look, il volante sportivo a tre razze in pelle traforata con impunture a contrasto, lo sterzo dinamico e il sistema Driving Mode Select con la specifica modalità di guida RS.