Black Friday auto 2020: tutte le offerte e promozioni

Di Francesco Giorgi venerdì 27 novembre 2020

Panoramica sugli sconti e sui “pacchetti” dedicati dalle Case costruttrici sull’acquisto di nuove vetture ma anche per tagliandi, piani di manutenzione, servizi di mobilità e accessori.

Autoveicoli di nuova immatricolazione, vetture in pronta consegna; servizi di mobilità, accessori; pacchetti personalizzati di finanziamento e di noleggio a lungo termine. E ancora: sconti speciali sui ricambi e sui programmi di manutenzione programmata. Ecco, in estrema sintesi, il palcoscenico del “Black Friday 2020” dedicato al comparto automotive: l’usanza delle promozioni ad hoc sugli acquisti, nata oltreoceano a gradualmente “esportata” al di qua dell’Atlantico, trova larga applicazione da parte delle Case costruttrici, che approfittano della fine di novembre per proporre ai clienti un ampio catalogo di offerte a largo spettro.

Non soltanto autovetture, appunto; ma anche proposte di acquisto dedicate, servizi correlati, ribassi su componenti e tagliandi omaggio. Alcuni dei quali restano in cartellone anche oltre il “tradizionale” Black Friday di venerdì 27 novembre 2020.



Black Friday 2020: principali offerte

FCA

Sono tre le proposte di Fiat-Chrysler Automobiles, e tutte dedicate ai prodotti finanziari del Gruppo. Nel dettaglio, la Black Friday Week di FCA offre una serie di sconti sull’adesione al servizio Leasys CarCloud di abbonamento, con riduzioni fino al 30% sui prezzi di listino ed in relazione a tutte le soluzioni previste per diverse lineup del Gruppo (dalla nuovissima Fiat 500 elettrica ad Alfa Romeo Giulia e Alfa Romeo Stelvio, e le varianti ad alimentazione ibrida plug-in di Jeep Renegade e Jeep Compass).

Per i clienti Leasys Miles, soluzione di noleggio a lungo termine di FCA a sistema “pay-per-use” e dedicata agli utenti che percorrono fino a 15.000 km all’anno attraverso una formula a canone basso e primi 1.000 km compresi, FCA Bank propone 1.000 km in più gratis su Fiat Panda, Alfa Romeo Stelvio, Jeep Renegade e Jeep Compass. Complessivamente, dunque, i km già compresi nel canone sono 2.000. Da segnalare altresì l’offerta sul servizio NLT e consegna della vettura entro 15 giorni “Leasys Take Away” con il 20% di sconto sulle offerte-base per Fiat 500, 500L Lounge e 500X e Fiat Tipo.

Terza proposta attivata da FCA in occasione della Black Friday Week è relativa ad un bonus di 50 euro (che sarà accreditato direttamente sull’estratto conto, per ogni acquisto effettuato fino al 31 gennaio 2021) per chi richiede una carta di credito FCA Bank ed a quanti effettuano la trasformazione della carta Club in carta di credito Visa.



Amazon

Le proposte Black Friday vengono adottate non soltanto dalle Case costruttrici, ma anche dalle società di sviluppo di tecnologie di connettività. Ad esempio, il device universale Echo Auto di Amazon, che fornisce l’assistente vocale Alexa anche a bordo delle vetture meno recenti, viene offerto a 34,99 euro anziché 59,99 euro.



Audi

Una serie di promozioni viene attivata, per tutto il periodo del Black Friday, dalle concessionarie italiane del marchio dei Quattro Anelli, e relative alle vetture nuove ed in pronta consegna.



Bmw

Il marchio di Monaco di Baviera ripete l’iniziativa “Black Week”, disponibile anche online attraverso il portale dedicato Bmw Connected: fino a lunedì 30 novembre, a tutti i clienti viene applicato fino al 30% di sconto per l’acquisto di alcuni dei servizi di connettività Bmw ConnectedDrive e varie funzionalità, dall’interfaccia con Apple CarPlay al modulo Connected Package Plus, alla visualizzazione di infotraffico in tempo reale. Sono inoltre in promozione ulteriori pacchetti di assistenza alla guida ed accessori: fra questi, si segnalano l’Online Entertainment Voucher, l’Active Cruise Control con Stop&Go, la “suite” Bmw Music, il modulo Bmw Online, il dispositivo Bmw High Beam Assistance di regolazione automatica fari abbaglianti, i Remote Services.



Honda

Il marchio giapponese propone, per la propria gamma, un’offerta di acquisto a tasso agevolato all’1,99% e fino ad 84 rate, senza alcuna spesa aggiuntiva a carico del cliente, e prima rata nel 2021.



Hyundai

La filiale italiana del “colosso” di Seul organizza, fino a lunedì 30 novembre, una promozione dedicata all’intera lineup ad alimentazione elettrificata. Chi proceda all’acquisto di un veicolo elettrico, mild-hybrid, ibrido o ibrido ricaricabile (ad esempio Hyundai Kona nelle declinazioni Full Hybrid ed Electric, la nuova generazione di i30 equipaggiata con le unità motrici “ibrido leggero” a 48V, Ioniq Hybrid e Ioniq Pybrid Plug-in, o Tucson Mild Hybrid) con rottamazione di una vettura immatricolata entro il 31 ottobre 2010 riceve tre anni di manutenzione ordinaria e la possibilità di attivare un finanziamento tasso zero ad hoc.



Kia

Dal marchio coreano che fa parete di Hyundai Motors, l’offerta Black Friday consiste nella possibilità di acquistare, con finanziamento “Scelta Kia” a tasso zero e TAEG 1,01%, la serie speciale Kia Storage Mild Hybrid Black Edition, proposta in una “tiratura” di 150 unità, con tinta carrozzeria in Deluxe White, accenti in nero lucido ed un ampio assortimento di accessori di serie.



Mazda

Fino a lunedì 30 novembre, con l’acquisto di una vettura che fa parte dell’intera gamma di Hiroshima c’è in omaggio il pacchetto Service Plus Essence, valevole per due anni, e che comprende ricambi, liquidi e lubrificanti e manodopera per i primi due tagliandi.



Mercedes

Da sabato 28 novembre 2020, l’iniziativa “Cyber Week” organizzata dalla Stella a Tre Punte – che resterà attiva fino a sabato 6 dicembre – si articola su una serie di proposte dedicate alla gamma EQ Power ad alimentazione ibrida plug-in attraverso gli showroom digitali. Nel dettaglio, compresi nel prezzo di vendita di Mercedes Classe A, Classe B e GLA nella declinazione 250e EQ Power ci sono il pacchetto service “Care” con tre tagliandi omaggio ed il kit e-Mobility Package, con Wallbox domestica, il relativo cavo di ricarica ed uno e-scooter. Il settore dei servizi al cliente applica uno sconto di 100 euro (su una spesa minima di 350 euro) per assistenza o acquisto pneumatici, mediante un buono sconto “virtuale” scaricabile online da lunedì 30 novembre e da utilizzare entro il 31 dicembre 2020.



Mini

Una simpatica proposta dedicata ai nostri amici a quattro zampe: per i possessori di Mini Clubman, il marchio di Oxford rende disponibile il set “Poldo X Mini” (sviluppato insieme a Paul Dog Couture), ad un prezzo speciale di 299,40 euro, e che comprende una coperta in tessuto, un collare, due guinzagli – dei quali uno è di sicurezza, inseribile nella cintura – ed un contenitore in pelle con due ciotole da viaggio in silicone alimentare.



Opel

Fino al 30 novembre 2020, il marchio di Russelsheim rende disponibile uno sconto extra fino a 1.000 euro, che si aggiunge a tutte le promozioni attualmente in vigore sull’intera gamma (ad eccezione del nuovo compact-SUV a zero emissioni Opel Mokka-e). Nello specifico, l’extra bonus di 500 euro riguarda Opel Corsa, Opel Corsa-e ed Opel Crossland X; 1.000 euro di ulteriore sconto per Opel Grandland X, Grandland X Plug-in, Opel Astra, Opel Insignia, Opel Zafira Life ed Opel Zafira-e Life.



Renault

Su alcuni veicoli aziendali selezionati, la “Marque à Losanges” applica, per venerdì 27 novembre ed attraverso Renault Retail Group, la possibilità di acquistare una vettura a prezzo ribassato e con la scelta della modalità di acquisto desiderata. Ad esempio: per Renault Clio Moschino Intens dCi 90, l’offerta prevede un prezzo di vendita di 11.490 euro con passaggio di proprietà in omaggio, e pacchetto manutenzione con cambio olio e filtri compreso nell’importo se la vettura viene bloccata online dal nuovo cliente.



Skoda

Il marchio di Mlada Boleslav offre, per la giornata di venerdì 27 novembre, uno sconto del 30% sul service con cambio olio. La promozione, valida soltanto per i clienti iscritti al programma Skoda SuperCard, si attiva utilizzando il codice promozionale personalizzato da scaricare attraverso il portale corporate, e da presentare presso uno dei Service Partner presenti sul territorio.



Suzuki

Fino a lunedì 30 novembre, per gli acquirenti di una nuova vettura si offre la possibilità di accedere ad un finanziamento (tramite Agos) compreso fra 3.500 euro e 6.500 euro, a condizioni vantaggiose (TAN da 1,99%, TAEG da 3,67%), con facoltà di scegliere un periodo di finanziamento da 12 mesi ad 84 mesi, prima rata a 60 giorni e senza spese di istruttoria. Inoltre, l’offerta Cambio Rata Plus consente, dopo sei rate, la variazione dell’importo delle successive mensilità oppure del programma di rimborso, nei limiti previsti dal contratto. Riguardo all’e-shop, Suzuki applica, fino a domenica 29 novembre, una serie di sconti del 15% sugli articoli presenti nel catalogo elettronico che fa parte della piattaforma shop.suzuki.it. per usufruirne, è sufficiente utilizzare il codice “Blacksuzuki” presente nella casella “Codice promozionale”.



Toyota

Per il periodo del “Black Friday” ci sono tre proposte: offerta del sistema di recupero LoJack Scout Premium per quattro anni a 400 euro; “pacchetto” con LoJack e pneumatici invernali a, rispettivamente, 900 euro, 1.200 euro e 1.300 euro per Toyota Yaris, C-HR e Rav4; e Plus Pack con suite infotainment Toyota Plus 3 con GoPlus integrato, pneumatici invernali e servizio LoJack a 1.500 euro per Toyota Corolla acquistata con la formula Pay per Drive.



Volvo

Anche il marchio di Goteborg punta sul merchandising dedicato all’equipaggiamento del veicolo: per venerdì 27 e sabato 28 novembre, numerosi accessori del catalogo aftermarket vengono proposti con una serie di sconti speciali. Alcuni esempi: barre di carico trasversali a 210 euro anziché 360 euro, protezione anti-pedate per gli schienali dei sedili anteriori a 50 euro anziché 90 euro, tendina parasole per parabrezza a 80 euro anziché 130 euro, tappetino in plastica stampata per la protezione del vano di carico a 90 euro anziché 170 euro, tappetini abitacolo in plastica stampata a 80 euro anziché 140 euro, box portatutto “Designed by Volvo” a 950 euro anziché 1.450 euro, portabiciclette in alluminio per il tetto a 110 euro anziché 160 euro, seggiolino per bambini da 4 a 10 anni e da 15 a 36 kg a 250 euro anziché 390 euro, portasci estraibile in alluminio per 6 paia di sci o 4 snowboard a 190 euro anziché 280 euro.