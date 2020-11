eBussy, arriva il furgoncino elettrico low cost

Di Francesco Donnici venerdì 27 novembre 2020

Elettrico e dotato di pannelli solari, l’eBussy accontenta tutte le esigenze grazie alla sua piattaforma flessibile e all’uso della trazione integrale.

Prende il nome di eBussy (ovvero electric bus system) il simpatico ed innovativo furgoncino 100% elettrico dal sapore retrò che strizza l’occhio al mitico Bulli della Volkswagen, simbolo dei viaggi in libertà per generazioni di giovani.



Look minimal

Dal punto di vista estetico, l’eBussy sfoggia un design pulito e minimale che sposa elementi circolari e forma arrotondante piuttosto rassicuranti. Realizzato in Germania, questo furgoncino si basa su una piattaforma flessibile che permette il trasporto di persone o oggetti in maniera agevole. Grazie a carrozzerie ed elementi intercambiabili, l’eBussy sarà disponibile in una decina di persone per accontentare le esigenze più disparate.

Batterie rimovibili e pannelli solari

Dal punto di vista tecnico, il veicolo risulta spinta da un generoso motore elettrico da 1.000 Nm di coppia, alimentato da batterie rimovibili, disponibili da 10 a 30 kWh, che risultano supportate anche dalla presenza di pannelli solari sul tetto. Il costruttore dichiara un’autonomia record da 600 km, ottenuti anche grazie al peso piuma del mezzo. La trazione è di tipo integrale e le ruote sono sterzanti: grazie a queste caratteristiche l’eBussy può essere utilizzato anche come furgoncino o camper van dedicato ad un utilizzo in off-road.



Prezzi

Atteso sul mercato per il prossimo anno, l’eBussy è già ordinabile online ad un prezzo di listino di poco inferiore ai 16mila euro.