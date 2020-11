Kia Sorento Yosemite e Zion Edition

Di Junio Gulinelli venerdì 27 novembre 2020

La SUV grande coreana in due inedite versioni (Show Car) vitaminizzate





Tradizionalmente novembre è sempre stato il mese del SEMA Show di Las Vegas, uno degli eventi di tuning più famosi e prestigiosi al mondo. Ma come ben sappiamo il Covid-19 ha fatto saltare praticamente tutti gli eventi di quest’anno. Almeno di persona. In questo caso infatti gli organizzatori della kermesse statunitense hanno deciso di realizzare un evento virtuale noto come SEMA360 tenutosi poche settimane fa e al quale hanno aderito molti grandi marchi abituali della manifestazione.

Marchi come Ford o Kia hanno deciso di presentare una serie di versioni speciali e modificate dei loro modelli più famosi, che in altre circostanze avrebbero debuttato proprio al SEMA Show. Ed è che queste due nuove versioni speciali della Kia Sorento, dallo spiccato DNA avventuroso, sono esattamente il tipo di prodotto progettato per il famoso evento di Las Vegas, anche se l'azienda coreana ha fatto un riferimento diretto alla rassegna americana.

Con i nomi di Yosemite Edition e Zion Edition queste due Sorento basate sulla versione X-Line del grande SUV coreano, ne fanno un fuoristrada con cui affrontare qualsiasi viaggio. Entrambi i prototipi sono stati "su misura" in collaborazione con LGE-CTE Motorsports di San Dimas, California. Con loro Kia vuole dare un aspetto più duro al suo SUV recentemente rinnovato.

Kia Sorento Yosemite Edition

Da un lato abbiamo la Kia Sorento Yosemite Edition, che si differenzia per il suo colore verde "Pine Green" in una finitura opaca che oltre a dare un tocco meno urbano alla sport utility, contrasta con i tocchi di nero opaco e lucido in zone come la griglia, le finiture e le cornici delle finestre, degli specchi o del fianco, che comprende una larga fascia nella zona inferiore delle porte con la scritta "Sorento". Per completare quel look più imponente, questo modello presenta parafanghi estesi anche in nero, ruote e pneumatici speciali fuoristrada, un paraurti rinforzato e un robusto portapacchi che include luci LED ausiliarie.

Kia Sorento Zion Edition

Da parte sua, la Kia Sorento Zion Edition opta per una vernice beige "Desert Sand" che è accompagnata da un tocco di nero lucido in contrasto, anche se in questo caso la sua parte anteriore e le fiancate optano per un aspetto un po 'più discreto, anche sul tetto dove a differenza della Yosemite Edition troviamo una sorta di box per riporre più bagagli.