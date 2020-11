GP del Bahrain 2020: programma e orari prove libere, qualifiche e gara

giovedì 26 novembre 2020

Domenica 29 novembre si svolgerà la terz’ultima tappa del Mondiale 2020 di F1 tra i cordoli del circuito del Bahrain situato in mezzo al deserto.

La Formula 1 si prepara tornare in pista per il GP del Bahrain, terz’ultima tappa del Mondiale 2020 che si svolgerà questo fine settimana (27-20 novembre). Dopo l’ultimo Gp di Turchia, che ha visto le monoposto di F1 sfidarsi all’Istanbul Park, il Circus si prepara ad affrontare il quindicesimo appuntamento della stagione 2020 con Lewis Hamilton che risulta matematicamente già Campione del Mondo. Ricordiamo inoltre che sul medesimo autodromo del Bahrain – anche se il tracciato risulterà differente – si correrà anche il prossimo appuntamento della Massima Formula, denominato per l’occasione Gran Premio di Sakhir.



Pista ad alta velocità

Tornando all’imminente gara, è interessante sottolineare che questa pista costruita in mezzo al deserto vanta lunghi rettilinei, quindi risulterà molto importante per le monoposto in gara poter contare su una velocità di punta elevata, ottenuta con una configurazione degli alettoni molto scarica, mentre il grip sarà recuperato con sospensioni morbide. Sarà inoltre interessante vedere se la Ferrari riuscirà a consolidare i progressi conquistati in Turchia.



Programma Gp Bahrain 2020

Venerdì 27 novembre



Ore 12.00-13.30 Prove libere 1 - Diretta TV su Sky Sport F1 (canale 208)



Ore 16.00-17.30 Prove libere 2 - Diretta TV su Sky Sport F1 (canale 208)



Sabato 28 novembre



Ore 15: qualifiche - Diretta TV su Sky Sport F1 (canale 208), differita alle 18.30 su TV8



Domenica 29 novembre