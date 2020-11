Dakar 2021: il percorso e le tappe del mitico rally raid

Di Rosario Scelsi giovedì 26 novembre 2020

Dodici tappe per la Dakar 2021: il leggendario rally raid torna in Arabia Saudita per offrire il suo spettacolo su 4767 chilometri di prove speciali. Ecco il percorso.

Si avvicina l'appuntamento con la Dakar 2021, in programma in Arabia Saudita. Dopo la scoperta del paese nel 2020, ecco il ritorno in quell'area del mondo, con una nuova edizione dedicata all'esplorazione, che privilegia le novità. Inediti i percorsi delle speciali, con una riduzione nella lunghezza delle tappe più veloci, dove le differenze sono legate solo alla potenza dei veicoli, metro non ottimale per misurare i valori in campo. Il tutto in un quadro ambientale assortito, con una ricca combinazione di territori, per dare un tono ancora più esaltante alla gara.

Ad aprire le danze sarà il prologo di Jeddah, città portuale sul Mar Rosso, che radunerà i partecipanti nella giornata di sabato 2 gennaio. Da qui, i protagonisti inizieranno il vero confronto, con la prima tappa dell'indomani, in direzione Bisha, su 227 chilometri di prova speciale, ricavati lungo un percorso di 622 chilometri. Diversi tratti pietrosi metteranno alla prova i veloci ospiti.

Poi la sfida proseguirà verso Wadi Ad-Dawasir, con tappe successive a Riyadh, Buraydah ed Ha'il, dove sabato 9 gennaio i piloti potranno godere di una giornata di pausa, in attesa del riavvio del confronto, che li porterà il giorno dopo a Sakaka, per poi proseguire in direzione di Neom, AlUla e Yanbu: qui, il 14 gennaio, si chiuderà la sezione a cronometro più lunga della Dakar 2021, con 511 chilometri di prova speciale. Poi il ritorno a Jeddah, dove nella giornata di venerdì 15 gennaio sventolerà la bandiera a scacchi finale dell'impegnativa sfida in suolo saudita.

In totale i tratti di speciale della Dakar 2021 saranno pari a 4767 chilometri, su un percorso totale di 7646 chilometri. Attesi al via 321 mezzi, così distribuiti: 124 auto e SSV (Syde by Side Vehicle), 108 moto, 42 camion, 21 quad e 26 veicoli storici, questi ultimi chiamati al confronto nella nuovissima categoria "Dakar Classic". Sarà un'edizione degna della tradizione del mitico rally raid? Le premesse sono buone, ma sarà il tempo a darci la risposta. Vedremo...



Le tappe della Dakar 2021

- Sabato 2 gennaio Jeddah> Jeddah 11 km PROLOGO

- Domenica 3 gennaio Gedda> Bisha 622 km|277 km (totale/cronometro) PRIMA TAPPA

- Lunedì 4 gennaio Bisha> Wadi Al Dawasir 685 km|457 SECONDA TAPPA

- Martedì 5 gennaio Wadi Al Dawasir> Wadi Al Dawasir 630 km|403 km TERZA TAPPA

- Mercoledì 6 gennaio Wadi Al Dawasir> Riyadh 813 km|337 km QUARTA TAPPA

- Giovedì 7 gennaio Riyadh> Buraydah 625 km|419 km QUINTA TAPPA

- Venerdì 8 gennaio Buraydah> Ha'il 655 km|485 km SESTA TAPPA

- Sabato 9 gennaio Ha'il RIPOSO

- Domenica 10 gennaio Ha'il> Sakaka 737 km|471 km SETTIMA TAPPA

- Lunedì 11 gennaio Sakaka> Neom 709 km|375 km OTTAVA TAPPA

- Martedì 12 gennaio Neom> Neom 579 km|465 km NONA TAPPA

- Mercoledì 13 gennaio Neom> AlUla 583 km|342 km DECIMA TAPPA

- Giovedì 14 gennaio AlUla> Yanbu 557 km|511 km UNDICESIMA TAPPA

- Venerdì 15 gennaio Yanbu> Jeddah 452 km|225 km DODICESIMA TAPPA