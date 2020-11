Aston Martin: in vendita gli ultimi esemplari delle Vantage da pista

Di Francesco Giorgi martedì 24 novembre 2020

Si chiama “Vantage Lecy Collection” e propone, in un colpo solo, di accaparrarsi le unità finali di V8 Vantage GT3, V12 Vantage GT3 e Vantage GT4.

I vertici di Gaydon hanno da tempo abituato gli enthusiast al “lancio” di edizioni speciali e serie a tiratura ultralimitata allestite come omaggio al pluriennale e proficuo impegno di Aston Martin nelle competizioni, allo stesso modo della realizzazione di esemplari che appartengono al programma “Recreation”, in cui le realizzazioni storiche di maggiore pregio vengono ricostruite integralmente sulla base dei progetti, delle specifiche e dei materiali dell’epoca.



Un palmarès invidiabile

E mentre il marchio di oltremanica si prepara a tornare in Formula 1, dopo più di sessant’anni di assenza, come Costruttore, sotto i riflettori passano i tre modelli-simbolo dell’impegno agonistico di Aston Martin nell’ultimo decennio, e che aspettano di trovare un (facoltoso, chiaramente) appassionato che sia in grado di accudirle nel proprio garage e portarle nuovamente nel loro habitat naturale: la pista. Un “lotto” di unità che ha contribuito a scrivere pagine memorabili nella storia del motorsport, e che gli appassionati ben conoscono:





Aston Martin V8 Vantage GTE



Aston Martin V12 Vantage GT3



Aston Martin Vantage GT4.



Come dire: sette titoli mondiali Endurance e due vittorie di categoria alla 24 Ore di Le Mans (più diversi titoli GT nazionali) in un colpo solo.

Sono le ultime

Le tre Aston Martin, dal recente passato agonistico tuttavia già storiche per immagine e glorie sportive, vengono proposte in vendita, in un blocco unico, sotto l’”ombrello” della nuova Vantage Legacy Collection. E, per la gioia del fortunato che riuscirà ad accaparrarsele, si tratta degli ultimi esemplari costruiti.



La “carta d’identità”

Nello specifico, la V8 Vantage GTE (motorizzazione 4.5 V8 portato ad oltre 500 CV) è contrassegnata dal numero di telaio “007” (è un caso: niente a che vedere con James Bond, se non per comunanza di… marchio).

La Vantage GT4 (motore 4.7 V8), capostipite della “famiglia” Vantage da corsa (venne realizzata nel 2009) e modello costruito nel maggiore numero di esemplari, porta il telaio numero 108.

Quanto alla V12 Vantage GT3 (motorizzazione 6.0 V12 da 600 CV, quattro titoli nazionali nel British GT in bacheca), creata nel 2012 come sostituta della precedente, ed altrettanto gloriosa, DBRS9, rappresenta l’ultima unità delle 46 prodotte.

Di seguito le specifiche di ogni esemplare.



La scheda tecnica

Aston Martin Vantage GT4

Motore, trasmissione e accessori



Unità motrice Aston Martin Racing 4.7 V8



Silenziatore alleggerito o terminali di scarico dritti



Serbatoio carburante da 115 litri omologato FIA collocato al centro con doppio bocchettone



Trasmissione: cambio Sportshift a sei rapporti, frizione bidisco cera-metallica con volano alleggerito.



Corpo vettura



Rollbar integrale FIA



Prese d’aria dinamiche



Finestrini laterali e lunotto in policarbonato



Minigonne sottoporta in fibra di carbonio “a vista”



Cofano motore e portellone a sgancio rapido



Flaps in fibra di carbonio



Cablaggi alleggeriti



Batteria alleggerita.



Interni



Sedile Recaro con monogramma Aston Martin Racing ricamato (a richiesta: sedile Recaro compatibile per attacchi Hans)



Cintura di sicurezza Sabelt a sei punti



Impianto di estinzione omologato FIA



Pannelli porta alleggeriti



Cruscotto alleggerito e rivestito in Alcantara



Volante a sgancio rapido.



Aerodinamica



Alettone posteriore regolabile in fibra di carbonio



Splitter anteriore maggiorato



Flaps anteriori in fibra di carbonio.



Sospensioni



Schema a doppi bracci oscillanti con regolazioni per convergenza, camber e caster; assetto montato su uniball



Ammortizzatori Koni regolabili a due vie



Barre antirollio irrigidite anteriori e posteriori.



Ruote



Cerchi in magnesio con cinque colonnette; misure: 10x18” all’anteriore, 11x18” al posteriore.



Impianto frenante



Dischi anteriori in due pezzi



Pinze freno a quattro pistoncini



Pastiglie racing Pagid RS29



Doppi condotti di raffreddamento per i freni anteriori



Kit “Endurance”



Abs sviluppato da Bosch e Traction control dedicato.



Aston Martin V12 Vantage GT3

Corpo vettura



Splitter anteriore supplementare



Ala posteriore regolabile in fibra di carbonio



Paraurti, minigonne laterali e paraurti posteriori ad aerodinamica ottimizzata



Pannelleria in fibra di carbonio a rimozione rapida



Tetto in alluminio.



Telaio in alluminio alleggerito



Rollbar in acciaio omologato FIA



Sistema di sollevamento rapido ad azionamento pneumatico



Motore ribassato



Serbatoio carburante omologato FIA da 125 litri con doppio bocchettone ad apertura rapida.



Unità motrice



Motore V12 da 6 litri alleggerito



Lubrificazione a carter secco



Potenza massima: 600 CV



Coppia massima: 700 Nm.



Trasmissione



Cambio XTrac semi-automatico a sei rapporti con levette al volante



Frizione racing



Differenziale a slittamento limitato



Albero di trasmissione in fibra di carbonio.



Abitacolo



Sedile anatomico omologato



Cintura di sicurezza a sei punti



Rete di protezione



Cruscotto in fibra di carbonio



Impianto di estinzione omologato



Display strumentazione e indicatori luminosi di cambiata



Batteria alleggerita.



Sospensioni



Assetto a doppi bracci oscillanti montato su uniball



Ammortizzatori Bilstein regolabili a quattro vie



Geometria riprogettata per un’inferiore altezza di marcia.



Ruote



Cerchi anteriori da 12.5x18”



Cerchi posteriori da 13x18”.



Impianto frenante



Dischi anteriori e posteriori autoventilanti



Ripartitore di frenata a regolazione manuale



Pinze anteriori a sei pistoncini



Pinze posteriori a quattro pistoncini.



Massa

Peso a vuoto: 1.250 kg.



V8 Vantage GTE

Corpo vettura



Kit aerodinamico con splitter anteriore, ala posteriore regolabile in fibra di carbonio e diffusore inferiore, conforme alle regolamentazioni LMGTE 2016



Carrozzeria alleggerita in fibra di carbonio



Tetto in alluminio con portello di sicurezza per l’accesso conducente



Serbatoio di carburante a norma FIA con doppio innesto rapido



Scocca in alluminio alleggerita



Rollbar integrale in acciaio omologato FIA



Kit di sollevamento rapido ad azionamento pneumatico.



Dimensioni e pesi



Lunghezza: 4,55 m



Larghezza: 1,96 m



Altezza: 1,18 m



Passo: 2.600 mm



Peso a vuoto: 1.240 kg.



Propulsione



Motore V8 alleggerito e modificato negli attacchi per l’ottimizzazione dei pesi e del baricentro



Lubrificazione a carter secco



Potenza: oltre 500 CV



Coppia massima: oltre 500 Nm



Cambio semi-automatico a sei rapporti con comandi al volante



Frizione ZF Sachs Racing



Differenziale a slittamento limitato



Albero di trasmissione in fibra di carbonio.



Ruote



Cerchi anteriori TWS Mg da 12.5x18”



Cerchi posteriori TWS Mg da 13x18”



Pneumatici anteriori Dunlop da 305-68 R 18



Cerchi posteriori Dunlop da 312-705 R 18.



Impianto frenante