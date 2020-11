Ford Bronco Badlands Sasquatch 2-Door Concept: fuoristrada estremo

Di Tommaso Giacomelli lunedì 23 novembre 2020

Ford Bronco Badlands Sasquatch Two-Door concept è stata presentata all'ultimo SEMA di Las Vegas, stavolta realizzato in modo virtuale. Il fuoristrada è stato reso ancora più estremo e accattivante

La Ford Bronco Badlands Sasquatch Two-Door concept si presenta come un fuoristrada con una grande personalità, dando l'idea di essere un mezzo con il quale affrontare un qualunque tipo di avventura. Il 4x4 dell'Ovale Blu è stato presentato durante il SEMA di Las Vegas, un evento quest'anno realizzato in modo virtuale, ma che ha riscosso un ottimo successo di pubblico in rete. Naturalmente non si è potuto fare altrimenti, la pandemia ha messo un freno anche agli eventi auto, tuttavia grazie a questo Show Special Webcast - come è stato denominato - è stato possibile ammirare qualche audace concept.



Caratteristiche

La Bronco Badlands Sasquatch Two-Door concept nasce soprattutto con l'idea di mettere in evidenza le customizzazioni che possono essere realizzate su questo modello. I componenti che sono stati utilizzati su questa vettura possono essere facilmente sostituibili agli originali, come ad esempio per modificare la vettura in vista di un weekend di tipo avventuroso. Tutte le parti possono essere facilmente sostituibili: parafanghi, paraurti, sezioni aperte al posto delle portiere composti da materiali antiurto, accessori in titanio stampato in 3D per ridurre il peso. Il concept adopera l'assetto rialzato, i cerchi da 17" Fuel Offroad con pneumatici Nitto e gli accessori interni DC Safety. Sotto al cofano, invece, si nasconde il motore V6 2.7 Ecoboost di serie con cambio automatico a dieci marce.



Potrebbe venire prodotta?

Esteticamente si caratterizza per un corpo vettura scuro, con un'aerografia gialla che si estende su tutte le fiancate. Non mancano strumenti come il verricello, o le varie maniglie su cui aggrapparsi quando si procede su strade dissestate, su sentieri da puro offroad, dove la Bronco mostra il meglio di sé. Naturalmente, questa versione Badlands Sasquatch Two-Door resta un concpet, un esercizio di stile, ma non è escluso che un giorno passa diventare anche una realtà concreta, per poter accontentare i tanti appassionati di questo fuoristrada made in Ford.