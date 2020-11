Land Rover Defender 2020 by Startech

Di Junio Gulinelli lunedì 16 novembre 2020

Un tocco sportivo per la nuova generazione dell'iconica fuoristrada inglese





Con un tempo già consolidato sul mercato, la nuova generazione della Land Rover Defender è stata già declinata in diverse versioni da vari preparatori in diverse parti del mondo.

Alcuni hanno cercato di trasformare la veterana e pura fuoristrada inglese in una lussuosa SUV, allo stesso livello della sua sorella, la Range Rover, con finiture e interni più esotici ed esclusivi o materiali pregiati. Altri hanno cercato invece di darle uno stile diverso, più sportivo e anche più moderno rispetto al modello originale, presentato in anteprima ormai più di un anno fa.

Quest’ultimo è il caso di Startech, un'azienda tedesca, nota proprio per la sua predilezione per i modelli Land Rover e per altri progetti che hanno preso come base la Discovery, la Velar o la Defender classica. Ora è il turno della Defender 2020 che sfoggia questo nuovo look con un kit carrozzeria completo e sportivo, che tra l’altro le da anche qualche centimetro extra di lunghezza.

La prima cosa che salta all'occhio sono i nuovi parafanghi molto più voluminosi che le danno una carreggiata più larga e imponente e un frontale decorato con rifiniture cromate e opache sula griglia e sul paraurti ridisegnato. Stesse finiture vengono replicate anche sulle fiancate, sugli stessi passaruota e sul cofano che presenta anche due nuove prese d'aria.

Il tocco sportivo per questa Land Rover Defender speciale è dato da uno spoiler sul tetto (dove sono state installate anche le luci ausiliarie nella parte anteriore) e dai nuovi cerchi Monostar E da 23 pollici (disponibili anche da 20 e 22 pollici) rifiniti sia in argento che in nero, o in due tonalità con entrambi i colori.

Tra gli accessori per l’abitacolo, nel listino Startech compaiono i nuovi pedali in alluminio personalizzati, mentre ciascuno degli elementi dell'esterno e dell'interno sono offerti separatamente, anche se ancora senza prezzo, per poter creare una Defender al gusto di ogni cliente.