Opel Corsa: la nuova gamma Model Year 2021

Di Dario Montrone sabato 14 novembre 2020

Tutte le caratteristiche della Opel Corsa Model Year 2021, la nuova gamma italiana per la utilitaria della Casa di Russelsheim



La gamma italiana della nuova Opel Corsa è stata aggiornata in vista del Model Year 2021 e prevede quattro livelli di allestimento: base, Edition, GS Line ed Elegance. Il listino ufficiale parte dal prezzo base di 15.600 euro per la versione a benzina, mentre la declinazione diesel costa esattamente 2.000 euro in più, ovvero 17.600 euro.



Le motorizzazioni disponibili

Per quanto riguarda le motorizzazioni, la nuova Opel Corsa Model Year 2021 è disponibile con il motore a benzina 1.2 da 75 CV di potenza abbinato al cambio manuale a cinque marce e 100 CV di potenza abbinato sia al cambio meccanico a sei marce che al cambio automatico ad otto rapporti. Inoltre, è proposta con il propulsore a gasolio 1.5 Ecotec D da 100 CV di potenza abbinato al cambio manuale a sei rapporti. Confermato il modello Corsa-e a propulsione elettrica da 136 CV di potenza, in vendita da 32.400 euro e con la relativa gamma declinata negli allestimenti e-Edition, e-GS Line ed e-Elegance.

I fari IntelliLux Matrix per GS Line ed Elegance

Tra le novità della nuova Opel Corsa Model Year 2021 i fari IntelliLux Matrix a led, disponibili solo per gli allestimenti GS Line ed Elegance con il sovrapprezzo di 600 euro. Tuttavia, sono necessariamente ordinabili con i fendinebbia a led di serie per l'allestimento GS Line, ma che costano 250 euro in più per l'allestimento Elegance. Inoltre, devono essere ordinati insieme al freno di stazionamento elettrico, il cui sovrapprezzo ammonta a 100 euro per entrambi i suddetti gli allestimenti. I fari IntelliLux Matrix a led non sono disponibili per l'unità 1.2 a benzina da 75 CV di potenza, mentre per l'allestimento e-Elegance del modello Corsa-e è previsto solo l'ordine con i fendinebbia a led.