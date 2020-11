Mercedes GLE 53 AMG Coupé: la versione di Hofele Design

Di Junio Gulinelli venerdì 13 novembre 2020

Tuning estetico per la maxi SUV col tetto spiovente della Casa stellata





Il preparatore tedesco Hofele-Design non è la prima volta che prende come base dei suoi tuning modelli di Casa Mercedes. Questa volta a passare per le officine del tuner tedesco è la maxi SUV sportiva della Stella, la Mercedes GLE Coupé.

Per l’occasione la versione scelta come base è la 53 AMG, spinta dal 6 cilindri biturbo da 435 CV di potenza, sprigionati con l’aiuto del compressore elettrico alimentato dall’EQ Boost. Con questo powertrain l’imponente sport utility stellata col tetto spiovente vanta una progressione da 0 a 100 km/h in 5,3 secondi. Hofele lascia questa meccanica inviolata, originale, con le modifiche tutte incentrate nella parte estetica.

La Mercedes-AMG GLE 53 Coupé preparata da Hofele-Design, denominata HGLE Coupé, riceve così nuovi interni tappezzati in pelle nera e Alcantara, un nuovo paraurti e una griglia a barre verticali ispirata alla “Panamericana” dei modelli AMG di Mercedes.

Degne di nota anche le ruote che montano cerchi personalizzati da 22 pollici, ma il tuner offre set in lega Signature fino a 24 pollici, per coloro a cui le dimensioni importano…