Dallara Stradale PAN LX Anniversary, l’omaggio di Garage Italia alle frecce tricolore

Di Francesco Donnici mercoledì 11 novembre 2020

Realizzata per un facoltoso cliente, questa speciale Dallara si presenta quindi come un nobile omaggio ai 60 anni della squadriglia acrobatica.

Le Frecce Tricolori, celebre pattuglia acrobatica dell'Aeronautica Militare, ha da sempre attirato l’attenzione di blasonate supercar, come ad esempio la “stratosferica” Pagani Zonda Tricolore, edizione speciale della Zonda Cinque realizzata 10 anni fa per festeggiare i 50 anni della speciale divisione acrobatica italiana. Ora, a celebrare il nuovo anniversario delle Frecce Tricolori ci pensa Garage Italia - azienda fondata da Lapo Elkann e specializzata in customizzazioni esclusive ispirate al Made in Italy - con la sua ultima creazione basata sulla velocissima Dallara Stradale.



One off ispirata al jet acrobatico G.91 PAN

Realizzata per un facoltoso cliente, questa speciale Dallara si presenta quindi come un nobile omaggio ai 60 anni della squadriglia acrobatica italiana. La Dallara Stradale in questione sfoggia una nuova livrea esterna impreziosita dalle tonalità e dalle grafiche del jet acrobatico G.91 PAN, jet acrobatico sostituto dal 1963 dell'F86E "Sabre”. Quest’ultimo è stato il primo aereo utilizzato dalle Frecce Tricolore a partire dalla loro fondazione, avvenuta nel 1960.

G.91 PAN (Pattuglia Acrobatica Nazionale) è stato realizzato partendo dall'analogo modello da ricognizione che si distingueva per le sue ottime doti di maneggevolezza e agilità. Il modello utilizzato dalle Frecce può contare su un emettitore di fumo che viene utilizzato per creare gli effetti scenici durante le esibizioni in volo della squadra.