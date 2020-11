Peugeot 508: la nuova gamma Model Year 2021

Di Dario Montrone martedì 10 novembre 2020

Ecco la Peugeot 508 Model Year 2021, la nuova gamma della media del Leone disponibile con i nuovi allestimenti Active Pack, Allure Pack e GT Pack



In occasione del Model Year 2021, la gamma italiana della Peugeot 508 è stata aggiornata con l'introduzione degli allestimenti speciali Active Pack, Allure Pack e GT Pack che affiancano gli allestimenti standard Active, Allure e GT. Inoltre, sono previste altre novità, come le nuove colorazioni Blu Celebes senza sovrapprezzo e Rosso Elixir nella vernice metallizzata speciale, nonché la scomparsa del motore diesel 2.0 BlueHDi proposto nelle versioni da 160 CV e 180 CV di potenza.

Oltre alla confermata declinazione Hybrid a propulsione ibrida Plug-In da 225 CV di potenza complessiva, la nuova gamma della Peugeot 508 Model Year 2021 comprende le motorizzazioni Smart Diversity, ovvero i propulsori a benzina 1.2 PureTech da 130 CV e 1.6 PureTech da 180 CV o 225 CV, più l'unità a gasolio 1.5 BlueHDi da 130 CV di potenza, tutte abbinate esclusivamente al cambio automatico EAT8 ad otto rapporti. Il motore 1.5 BlueHDi è l'unico disponibile in tutti gli allestimenti, compresa anche la configurazione Active Business. Il listino prezzi, invece, parte da 32.500 euro, mentre la variante station wagon Sw costa esattamente mille euro in più.

Tutte le caratteristiche degli allestimenti "Pack"

Per quanto riguarda le novità, l'allestimento Active Pack della Peugeot 508 comprende anche i sensori di parcheggio anteriori, la retrocamera Visiopark a 180° e il dispositivo Keyless System. L'allestimento Allure Pack, invece, prevede in più il pacchetto Drive Assist Plus Pack, i dispositivi Adaptive Cruise Control con la funzione Stop&Go e Lane Positioning Assist, doppia presa USB sia anteriore che posteriore e i sedili anteriori AGR con la regolazione lombare elettrica, l'inclinazione della seduta e il cuscino estendibile. Infine, l'allestimento GT Pack è completo anche di Active Suspension Control, Visiopark a 360°, Full Park Assist, sedili anteriori riscaldabili, interni in Alcantara e Pelle Sellier di colore Nero Mistral, volante in pelle Pieno Fiore con il logo dedicato, dettagli dell'abitacolo in mogano, specchietto retrovisore interno elettrocromico, cerchi in lega Augusta da 19 pollici di diametro e impianto audio Hi-Fi Focal.