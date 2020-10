Peugeot 508: la versione sportiva PSE e altre novità

Di Dario Montrone venerdì 9 ottobre 2020

In arrivo l'inedita Peugeot 508 PSE a propulsione ibrida Plug-In da 360 CV di potenza complessiva, più la nuova motorizzazione a benzina 1.2 PureTech Turbo da 130 CV

La gamma della media Peugeot 508 sarà presto ampliata alla versione sportiva PSE, acronimo di Peugeot Sport Engineered. Grazie alla propulsione ibrida Plug-In da 360 CV di potenza complessiva e 520 Nm di coppia massima, coprirà lo spunto da 0 a 100 km/h in 5,2 secondi, mentre la velocità massima sarà limitata elettronicamente a 250 km/h. La prevendita sul mercato italiano partirà nel mese di dicembre, mentre il debutto è previsto nel mese di aprile del 2021.

Tra le caratteristiche tecniche della nuova Peugeot 508 PSE figurano le modalità di guida Electric, Hybrid, Comfort, Sport e 4WD, più i freni a disco anteriori da 380 millimetri di diametro con le pinze dei freni a quattro pistoncini di colore Kryptonite. Esteticamente, invece, sarà riconoscibile per gli specifici cerchi in lega da 20 pollici di diametro, i dettagli della carrozzeria di colore nero e i terminali di scarico nella tinta nero lucido, mentre la dotazione di serie sarà completa di impianto audio Focal, display touch screen centrale HD da 10,0 pollici e interni in cuoio, tessuto a trama tridimensionale ed Alcantara con la doppia impuntura tricolore Grigio Tramontana e Kryptonite. Per quanto riguarda la gamma cromatica, saranno disponibili le colorazioni Grigio Selenium, Nero Perla e Bianco Nacré.

Nuovo motore per la versione standard

Intanto, la gamma italiana della Peugeot 508 è stata allargata alla motorizzazione a benzina 1.2 PureTech Turbo a tre cilindri da 130 CV di potenza e 230 Nm di coppia massima, abbinata esclusivamente al cambio automatico EAT8 ad otto rapporti. Questa configurazione della media del Leone è in vendita da 32.500 euro, mentre la variante 508 Sw costa esattamente 1.000 euro in più. Inoltre, è proposta negli allestimenti Active, Allure, GT Line e Business, quest'ultimo dedicato all'omonima clientela.