Fiat 500 3+1: disponibilità e prezzi

Di Junio Gulinelli venerdì 23 ottobre 2020

Già ordinabile con un sovrapprezzo di 2mila euro in più rispetto alle versioni con carrozzeria a 3 porte





La gamma della Fiat Cinquecento elettrica si amplia con l’introduzione nei listini di un’inedita variante di carrozzeria denominata 3+1. Si differenzia dal resto della famiglia per la terza porta (al lato del passeggero) per accedere in maniera più comoda al divano posteriore. Fiat propone questa nuova versione della 500 a batterie con prezzi a partire da 31.900 euro per la versione d’accesso Passion.

2mila euro in più per il terzo mini sportello

Le dimensioni esterne e interne non variano di un millimetro, solo il montante centrale destro è stato eliminato ed è integrato nel piccolo sportello posteriore. In totale la Fiat 500 3+1 guadagna solo 30 kg in più rispetto alla versione con carrozzeria a 3 porte convenzionale.

Non variano neanche le prestazioni (o-100 in 9 secondi e 150 km/h di vel. max.) e l’autonomia (420 km in città, 320 sul misto secondo il ciclo WLTP), visto che sotto pelle monta lo stesso motore elettrico da 118 CV alimentato dalla batteria da 42 kWh. Questa si ricarica all’870% in 35 minuti, ma dalla colonnina rapida.

Si parte da la Prima, pi arrivano anche la Passion e la Icon

Al lancio commerciale, come ormai da tradizione, la Fiat 500 3+1 viene proposta con l’allestimento la Prima, più avanti sarà declinata anche nelle versioni Passion e Icon. LA versione di lancio sarà disponibile con le colorazioni Rose Gold, Onyx Black e Glacier Blue. Monta cerchi da 17 pollici e sfoggia rifiniture cromate. L’equipaggiamento di serie de la Prima include anche i fari Full Led, i rivestimenti in eco-pelle e i sedili regolabili su sei posizioni.

Tra gli accessori di seri inclusi nel prezzo della nuova Fiat 500 3+1 la Prima troviamo anche il quadro strumenti digitale, il sistema di infotainment Uconnect con schermo da 10,25 pollici compatibile con Apple Car Play e Android Auto, il navigatore satellitare, lo specchietto retrovisore interno elettrocromico e tutti i sistemi di assistenza alla guida disponibili nel pacchetto Adas.

Per quanto riguarda i prezzi del resto della gamma Fiat 500 3+1, la Icon partirà da 33.400 euro, mentre la Prima da 37.900 euro.