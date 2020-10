BMW M3 e M4: con Prior Design il doppio rene è più umano

Di Junio Gulinelli giovedì 22 ottobre 2020

Il preparatore tedesco ridisegna il tanto controverso frontale delle sportive bavaresi





Non è certo un segreto che l’anteriore delle nuove BMW M3 e M4 sia uno dei più criticati della storia del marchio bavarese. L’esagerata - in dimensioni - griglia a doppio rene della nuova generazione della berlina e della coupé di Monaco passerà senza dubbio alla storia.

Un dettaglio così controverso che in molti già si aspettavano un restyling da parte dei tuner specializzati. Il primo a fare la sua proposta alternativa è stato Prior Design.

Il preparatore tedesco ha pensato diversi concept per il front-end delle nuova BMW M3 e M4, che saranno senz’altro visti da molti, in ogni caso, come un miglioramento assoluto al look delle due iconiche sportive di Monaco.

E tutte le proposte eliminano inesorabilmente quella tanto chiacchierata griglia a doppio rene, sostituita da un elemento più convenzionale, ispirato al nuovo frontale della Serie 8. "Dato che il feedback su questo progetto è stato molto positivo, probabilmente produrremo e lanceremo questo paraurti in in futuro", dicono da Prior Design.