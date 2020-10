Ferrari Tribute to 1000 Miglia 2020: supercar allo start

Di Rosario Scelsi mercoledì 14 ottobre 2020

Motori delle "rosse" pronti a rombare per l'edizione 2020 del Ferrari Tribute to 1000 Miglia.

Il Ferrari Tribute to 1000 Miglia 2020 si prepara ad entrare nel vivo. Pochi giorni ci separano dal semaforo verde per il corteo dei "cavallini rampanti": le supercar di Maranello sono chiamate ancora una volta ad anticipare la gara fra le auto storiche protagoniste della rievocazione della mitica "Freccia Rossa".

Tre le tappe in programma, dal 22 al 25 ottobre, per una sfida di precisione al cronometro che saprà impegnare a fondo gli equipaggi delle sportive emiliane. Come sempre, il quartier generale sarà a Brescia, teatro della partenza e della cerimonia d'arrivo.

Il colorato e rombante corteo affronterà un viaggio fino a Roma e ritorno, scrivendo dei ricordi memorabili nel cuore dei protagonisti dell'avventura e in chi avrà la fortuna di assistere al transito delle "rosse".

Molte le auto iscritte, nonostante le difficoltà prodotte dall'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ai nastri di partenza anche delle autentiche fuoriclasse, come la Ferrari F40 e le Ferrari Monza SP2 ed SP1. Impossibile non vivere con impazienza l'attesa del Ferrari Tribute to 1000 Miglia 2020, pronto ad elargire momenti di grande intensità.

Programma Ferrari Tribute to 1000 Miglia 2020

1a Tappa / GIOVEDÌ 22 Desenzano Cervia, Milano Marittima

2a Tappa / VENERDÌ 23 Cervia, Milano Marittima Roma

3a Tappa / SABATO 24 Roma Salsomaggiore Terme

4a Tappa / DOMENICA 25 Salsomaggiore Terme Brescia

Qui il programma completo