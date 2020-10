Citroen C5 Aircross Hybrid: disponibilità e prezzi

Di Junio Gulinelli martedì 13 ottobre 2020

La gamma italiana della SUV alla spina del Double Chevron. Allestimenti, equipaggiamento e prezzi





Con la nuova versione Hybrid Plug-in si amplia la gamma della Citroen C5 Aircross, il crossover medio della Casa francese. In Italia la Citroen C5 Aircross Hybrid si declina in due versioni, Feel e Shine, con un’ampia possibilità di personalizzazione per un totale di 39 combinazioni esterne.

Offrei 7 tinte per la carrozzeria, tra cui le tonalità Natural White (Pastello), Pearl White (Perlato), Steel Grey, Platinum Grey, Pearl Black, Emerald Crystal e Red Volcano. I Pack Color sono 4 e comprendono inserti colorati per gli Airbump® e la zona inferiore del paraurti anteriore. Sono disponibili in opzione nella tinta inedita Electric Blue, che rappresenta l’Ibrido plug-in, che si aggiunge ai Pack Color White, al Pack Color Deep Red e al Pack Color Silver (quest’ultimo di serie su entrambe le versioni). In opzione su tutte le versioni, è inoltre disponibile il tetto a contrasto Black, che comprende le calotte dei retrovisori Black.

3 tipi di cerchi in lega completano l’offerta di personalizzazione esterna della Citroen C5 Aircorss Hybrid: 18’’ SWIRL di serie a cui si si aggiungono, in opzione sulla versione Shine, i Cerchi in lega 19” ART (Diamantati, biton neri e satinati) e i Cerchi in lega 19” ART Black. Per gli interni si possono scegliere 4 diversi tipi di rivestimenti interni, accoglienti ed eleganti, tutti con sedili Advanced Comfort.

Due allestimenti: Feel e Shine

La versione Feel offre di serie una serie di equipaggiamenti e di tecnologie tra cui: i cerchi in lega 18’’ SWIRL, Caricatore OBC (On Board Charger) 3kW Monofase, Cavo di ricarica T2 per presa domestica, Citroën Connect Box con Citroën Connect NAV DAB, Climatizzatore automatico Bizona, Fari fendinebbia con funzione Cornering Light, Pack Safety 5* Euro NCAP (che include: Active Safety Brake con RADAR, Allerta Rischio Collisione, Avviso di superamento della linea di carreggiata, Coffee Break Alert, Regolatore e limitatore di velocità, Riconoscimento dei cartelli stradali, Sistema attivo di sorveglianza dell’angolo morto), Keyless Access &Start, Retrocamera Vision 180°, Sedili Citroën Advanced Comfort, Sensori di parcheggio anteriori e posteriori, Sospensioni con Progressive Hydraulic Cushions (PHC) TM, Touch Pad 8'' con funzione Mirror Screen, Vetri posteriori oscurati.

La versione Shine aggiunge di serie: Fari Full LED, Griglia superiore della calandra Nero Brillante, Interni in pelle/tessuto Metropolitan Grey con ambiente Nixon Grey; Pack Drive Assist (che include Regolatore di velocità Attivo con funzione STOP & GO; Driver Attention Alert con funzione video; commutazione automatica dei fari; Riconoscimento esteso dei cartelli stradali), Pedaliera e poggiapiede in alluminio con Soglie porta in Acciaio Inox.

Optional

In opzione, a seconda della versione, sono disponibili i seguenti equipaggiamenti: Hands Free Tailgate, il sistema di apertura del portellone automatico senza mani; la Citroën Connected CAM; il caricatore OBC (On Board Charger) 7KW monofase; il Park Assist 360°, che include il sistema di telecamera Vision 360 e la funzione di parcheggio automatico Park Assist; la ricarica wireless per lo smartphone; il sistema Highway Driver Assist, sistema di guida semi-autonoma; il Cavo di ricarica modalità 3 Monofase da 7,4 KW, disponibile come accessorio.

I prezzi

Sul mercato il SUV C5 Aircross Hybrid è disponibile in varie forme d’acquisto, di finanziamento e di utilizzo. Il prezzo in promozione è di 32.900 euro, grazie all’Ecobonus Citroën di 9.000 euro sul prezzo di listino (41.900), comprensivo di Ecobonus statale.