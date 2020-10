Mazda: la gamma 100th Anniversary nel dettaglio

Di Dario Montrone lunedì 12 ottobre 2020

Ecco i modelli Mazda 2, CX-3, MX-5, MX-30, Mazda 3, CX-30, CX-5 e Mazda 6 nella versione speciale 100th Anniversary dedicata al centenario del costruttore giapponese



Anche sul mercato italiano sarà disponibile la gamma della versione speciale 100th Anniversary di Mazda, con i modelli Mazda 2, CX-3, MX-5, MX-30, Mazda 3, CX-30, CX-5 e Mazda 6 Wagon, riconoscibili per la carrozzeria di colore bianco micalizzato Snowflake White Pearl e gli interni in pelle di colore Burgundy Red. Tuttavia, l'elettrica MX-30 avrà la carrozzeria bicolore Ceramic Metallic e Burgundy Red, mentre la roadster Mazda MX-5 Soft Top sarà dotata anche della capote in tela nella tinta Burgundy Red.

Al momento, la versione speciale 100th Anniversary è disponibile ai prezzi di 24.350 euro con l'utilitaria Mazda 2 nella configurazione M Hybrid mossa dal motore SkyActiv-G a benzina da 90 CV di potenza, 29.900 euro con la SUV di piccole dimensioni Mazda CX-3, 33.700 euro con la Mazda MX-5 Soft Top mossa dal propulsore 1.5L da 132 CV, 38.200 euro con la Mazda MX-5 RF mossa dall'unità 2.0L da 184 CV e 41.800 euro con la crossover Mazda MX-30 a propulsione elettrica. Entro fine anno, invece, la gamma della speciale declinazione 100th Anniversary sarà ampliata ai modelli Mazda 3 e CX-30 con il motore SkyActiv-X a benzina, Mazda 6 Wagon con il propulsore 2.5L da 194 CV abbinato al cambio automatico e Mazda CX-5 con le motorizzazioni 2.0L a benzina da 165 CV o 2.2L SkyActiv-D a gasolio da 184 CV ed entrambe proposte in abbinamento sia alla trazione integrale i-Activ che al cambio automatico.

Tutti i dettagli in stile 100th Anniversary

Tra le specifiche caratteristiche della gamma 100th Anniversary di Mazda figurano anche il pavimento dell'abitacolo di colore rosso con i tappetini speciali Burgundy Red griffati con il logo 100th Anniversary, quest'ultimo in rilievo anche sui poggiatesta e sulla Smart Key, nonché presente nel coprimozzo centrale dei cerchi in lega e come badge dedicato sulla carrozzeria. Inoltre, nel prezzo sono previsti anche il modellino della storica Mazda R360 Coupe in scala 1/43 e il libro fotografico sulla storia del costruttore automobilistico giapponese.