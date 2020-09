Audi Q5: l'Aero Package di ABT per la versione ibrida plug-in

Di Junio Gulinelli lunedì 28 settembre 2020

Dopo il kit meccanico il preparatore tedesco propone il pacchetto estetico per la SUV media di Ingolstadt alla spina





Dopo il primo tuning meccanico, svelato lo scorso mese di giugno, della nuova Audi Q5 TFSI, il preparatore tedesco ABT presenta l'inedito Aero Package per la SUV media di Ingolstadt.

Con questa nuova proposta il tuner di Kempten valorizza il look dell’Audi Q5 55 TFSI e quattro, il modello usato come base di questo programma di modifiche che va oltre il semplice cambio di aspetto. Il pacchetto comprende elementi interessanti, tra cui i paraurti anteriore e posteriore ridisegnati, con la possibilità di installare un nuovo spoiler sul tetto.

I passaruota sono stati leggermente allargati e il sistema di scarico sfoggia nuovi terminali in carbonio da 102 mm di diametro. Il restyling comprende, infine, nuovi cerchi in lega da 22 pollici in nero lucido. Passando agli interni della nuova Audi Q5 ibrida plug-in, ABT propone nuove luci di benvenuto, il bottone di avviamento e la leva del cambio personalizzati.

Il kit meccanico rimane quello già visto qualche mese fa e aumenta la potenza del quattro cilindri a 310 CV (+58 CV) e 420 Nm di coppia (+50 Nm), per una potenza complessiva del powertrain ibrido che raggiunge in questo caso 425 CV e 550 Nm. La potenza è trasmessa alle 4 ruote attraverso il cambio automatico S tronic a sette rapporti e la trazione integrale quattro.