Audi Q5 2020: disponibilità e prezzi

Di Junio Gulinelli martedì 7 luglio 2020

Al via la commercializzazione della SUV media di Ingolstadt rinnovata. Al lancio una motorizzazione e 5 allestimenti, con prezzi da 53.500 euro





Tra la famiglia ‘Q’ delle SUV di Casa Audi, la Q5 è la più venduta al mondo. La SUV media di Ingolstadt, appena rinnovata, entra in commercio in Italia ed è già ordinabile con prezzi a partire da 53.500 euro.

Motorizzazioni

Al lancio la nuova Audi Q5 è disponibile nella variante 2.0 (40) TDI quattro S tronic da 204 CV e 400 Nm di coppia con tecnologia mild-hybrid a 12 Volt. L’Audi Q5 2.0 (40) TDI quattro S tronic scatta da 0 a 100 km/h in 7,6 secondi e raggiunge una velocità massima di 222 km/h. Al cambio a doppia frizione S tronic a sette rapporti è abbinata la trazione integrale quattro .

Gli allestimenti della nuova Audi Q5

Offerta nelle versioni d’ingresso, Business, Business Advanced, S line ed S line plus, nuova Audi Q5 può contare sul pacchetto edition one, basato sulla variante S line plus integrata dal pacchetto look nero e da dettagli sportivi quali i listelli sottoporta in carbonio. All’apertura delle portiere, vengono proiettati a terra gli anelli Audi. Il pacchetto include le pinze freno rosse e i cerchi in lega da 20 pollici ed è abbinabile, oltre che con le nuove tinte verde district e blu ultra, con i colori carrozzeria bianco ghiaccio e nero mythos.

Audi Q5 2020: Equipaggiamento

Sono inclusi sin dalla versione d’ingresso i cerchi in lega da 18 pollici, i proiettori anteriori full LED con gruppi ottici posteriori a LED, i retrovisori laterali ripiegabili, riscaldabili e schermabili elettricamente, la radio DAB+ e il display touch da 10,1 pollici. Di serie anche il climatizzatore automatico comfort a tre zone, il cruise control, il sistema di ausilio al parcheggio plus, il portellone elettrico e la gestione della dinamica di marcia Audi drive select che permette di armonizzare il comportamento della vettura al programma selezionato. Sotto il profilo della sicurezza, l’eCall e la frenata automatica d’emergenza fanno parte del primo equipaggiamento.

Sin dal secondo livello di allestimento della nuova Audi Q5, denominato Business, è prevista una ricca dotazione con accessori tra cui il sistema di navigazione MMI plus con MMI touch, i servizi Audi connect Navigation & Infotainment plus, l’assistente per gli abbaglianti, il pacchetto luci ambiente e il pacchetto Tour. Quest’ultimo include, oltre alla citata assistenza adattiva alla guida, il mantenimento attivo della corsia, il riconoscimento della segnaletica tramite telecamera e l’assistente sia agli ostacoli – agevola le manovre di schivata – sia alla svolta.