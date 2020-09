McLaren 620R: ancora più top con l'R Pack

Di Junio Gulinelli mercoledì 9 settembre 2020

Nuovi elementi aerodinamici, interni personalizzati e sistema di scarico in Titanio





McLaren lancia l’’R Pack’ per la 620R, un nuovo pacchetto speciale elaborato direttamente dal dipartimento MSO (McLaren Special Operations) e ricco di numerosi aggiornamenti di progettazione e ingegneria che amplificano l'esperienza di guida della Sports Series d’Oltremanica.

Dal punto di vista estetico, e aerodinamico, l’R Pack per la McLaren 620R include una presa d’aria sul tetto in fibra di carbonio con finitura lucida; lo scarico Titatium SuperSports Exhaust con finiture lucide in Nano Black; Parafanghi anteriori Visual Carbon Fiber con finitura lucida ed il Carbon Fibre Interior Pack (pacchetto per gli interni in fibra di carbonio).

La mitica McLaren F1 musa ispiratrice

La accattivante presa d’aria “Gloss Finish Visual Carbon Fibre Roof Scoop” in fibra di carbonio a vista con finitura lucida si è ispirata alla leggendaria McLaren F1 Longtail e opera quale un sistema di aspirazione dell'aria funzionale che accentua l'esperienza di guida con il suo suono di induzione d'aria attiva.

Il Roof Scoop può anche essere dotato di una telecamera, che funziona connessa al il sistema McLaren Track Telemetry (MTT) per registrare le sessioni in pista dei proprietari più appassionati. Nuove anche le prese d’aria del parafango anteriore in fibra di carbonio a vista con finitura lucida di MSO Defined.

Nuovo sistema di scarico e interni personalizzati

Specifico per questo allestimento è anche lo scarico Titaniun SuperSports Exhaust in titanio di MSO Defined che migliora il sound del motore aumentandolo sino a 5 decibel in più rispetto ad altre opzioni per lo scarico offerte per la gamma Sport Series. Il pacchetto interni in fibra di carbonio (Carbon Fibre Interior Pack) completa le novità estetiche.

Per il mercato italiano il prezzo dell’R Pack è di 30.760 Euro (IVA 22% inclusa) significativamente inferiore al costo delle opzioni se acquistate singolarmente.