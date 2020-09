Audi Q2: la gamma italiana della versione restyling

Di Dario Montrone martedì 8 settembre 2020

Info e prezzi della nuova Audi Q2 restyling, disponibile da novembre inizialmente solo nella declinazione 35TFSI a benzina



La nuova Audi Q2, sottoposta al restyling di metà carriera, debutterà sul mercato italiano nel corso del mese di novembre. Inizialmente, sarà disponibile solo nella versione 35TFSI con il motore a benzina 1.5 TFSI da 150 CV di potenza e 250 Nm di coppia massima che, dotato del sistema COD di disattivazione dei cilindri, consentirà di raggiungere la velocità massima di 218 km/h e accelerare da 0 a 100 in 8,6 secondi.

Il prezzo base della nuova Audi Q2 restyling ammonta a 29.700 euro, relativo alla declinazione 35TFSI con il cambio manuale a sei marce, mentre la configurazione con il cambio sequenziale a doppia frizione S tronic a sette rapporti costa 31.900 euro. La gamma della rinnovata SUV premium di piccole dimensioni è declinata in sette livelli di allestimento: base, Business, Business plus, Admired, Admired Advanced, S line edition ed Identity Black, senza dimenticare la versione speciale edition one.

Alcuni dettagli sugli allestimenti

La dotazione di serie standard della nuova Audi Q2 restyling comprende i fari a led, i dispositivi Audi connect Remote&Control e Audi connect Safety&Service, i cerchi in lega da 16 pollici di diametro, l'autoradio digitale MMI Radio Plus e il sistema Audi pre sense front. L'allestimento Business prevede anche il sistema multimediale MMI plus con il navigatore satellitare integrato e il display touch screen MMI touch da 8,3 pollici, mentre l'allestimento Business plus è dotato anche di componenti innovative come la strumentazione digitale Audi virtual cockpit da 12,3 pollici e i fari Matrix a led con gli indicatori di direzione dinamici. Infine, gli allestimenti S line edition ed Identity Black comprendono anche l'assetto sportivo ribassato.