Audi A5: ecco la nuova gamma Model Year 2021

Di Dario Montrone venerdì 7 agosto 2020

Tra le principali novità della nuova Audi A5 Model Year 2021 figurano le versioni 40TFSI, 45TFSI, 35TDI e 40TDI con la tecnologia 'mild hybrid' MHEV da 12V

In vista del prossimo anno, è stata introdotta la gamma Model Year 2021 della sportiva Audi A5, disponibile nelle varianti Coupé, Sportback e Cabriolet. Tra le novità figurano le nuove motorizzazioni con la tecnologia MHEV da 12V a propulsione ibrida 'mild hybrid', per le versioni a benzina 40TFSI e 45TFSI, nonché per le declinazioni diesel 35TDI e 40TDI.

La versione 40TFSI della nuova Audi A5 Model Year 2021 è equipaggiata con il motore a benzina 2.0 TFSI da 204 CV di potenza, abbinato al cambio sequenziale S tronic a doppia frizione e proposta anche nella configurazione quattro ultra a trazione integrale. La declinazione 45TFSI, invece, è mossa dal propulsore a benzina 2.0 TFSI da 265 CV di potenza e proposta esclusivamente nella configurazione quattro S tronic. L'unità a gasolio 2.0 TDI è prevista per la versione 35TDI da 163 CV di potenza con il cambio sequenziale S tronic a doppia frizione, ma anche per la declinazione 40TDI da 204 CV di potenza e 400 Nm di coppia massima dotata sia della trazione integrale quattro ultra che del cambio sequenziale a doppia frizione S tronic a sette rapporti. Inoltre, la gamma della Audi A5 Sportback comprende anche la configurazione 40 g-tron a metano da 170 CV di potenza, anch'essa dotata del cambio sequenziale S tronic a doppia frizione.

Altre novità di dettaglio

Tra le novità della nuova Audi A5 Model Year 2021 figurano il tetto a contrasto di colore nero brillante per il modello A5 Coupé, i fari a led Audi Matrix con spot laser per tutte le versioni e il dispositivo Audi virtual cockpit plus per la versione sportiva S5. Quest'ultima è dotata della strumentazione digitale con il display Full HD da 12,3 pollici, la risoluzione da 1920x720 pixel e i tre layout dynamic, sport ed S performance per la grafica. A livello di motorizzazioni, le Audi S5 Coupé ed S5 Sportback prevedono il motore diesel 3.0 TDI V6 da 347 CV di potenza, mentre la S5 Cabriolet è mossa dal propulsore a benzina 3.0 TFSI V6 da 354 CV di potenza.