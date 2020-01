Audi S5 2020: in Italia da 79.900 euro

Di Junio Gulinelli martedì 14 gennaio 2020

L'ammiraglia sportiva dei Quattro Anelli arriva con tre carrozzerie e tre motorizzazioni, anche mild-Hybrid diesel

Il restyling dell’Audi A5, svelato a fine 2019, arriva sul mercato con le versioni sportive aggiornate. Si aprono gli ordini in Italia per le nuove S5 Coupé TDI e S5 Sportback TDI con prezzi da 79.900 euro e S5 Cabriolet TFSI a partire da 86.900 euro.

Le Motorizzazioni della nuova Audi S5. La novità più rilevante che riguarda la nuova tecnologia diesel mild-hybrid. Per quanto riguarda le motorizzazioni, le carrozzerie Sportback e Coupé della nuova Audi S5 sono proposte con il 3.0 TDI da 347 CV e 700 Nm e sistema mild hybrid a 48 volt, mentre per la versione cabriolet è previsto sooo il V6 a benzina da tre litri TFSI con 354 CV e 500 Nm di coppia massima. In ogni caso, sempre di serie, la trazione è integrale e la trasmissione è affidata al cambio automatico tiptronic a 8 rapporti.

Audi S5 2020: performance e consumi. In quanto a performance e consumi i dati parlano di uno sprint da 0 a 100 km/h in 4,8 e 4,9 secondi rispettivamente per le Audi S5 Coupé e Sportback, tempo che sale a 5,1 secondi per la cabriolet. Le prime due promettono consumi medi di 6,9 e 7,3 litri, mentre la open air dichiara 9,2-9,5 litri/100 km.

Sport Attitude Pack. Da segnalare, tra gli optional disposizione, il pacchetto Sport Attitude riconoscibile per i cerchi in lega da 19 pollici e dotato di sistema keyless, stereo Soundsystem, Illuminazione ambientale per l’abitacolo e set completo di sistemi ADAS con cruise control attivo, Traffic Jam Assist, mantenimento di corsia attivo, avviso di superamento della corsia di marcia, Audi Pre Sense Basic, Audi Pre Sense Rear, riconoscimento segnaletica e abbaglianti automatici.

Il listino prezzi dell’Audi S5 2020

Audi S5 Sportback TDI: 79.900 euro

Audi S5 Coupé TDI: 79.900 euro

Audi S5 Cabriolet TFSI: 86.900 euro

Audi S5 Sportback TDI Sport Attitude: 85.150 euro

Audi S5 Coupé TDI Sport Attitude: 85.150 euro

Audi S5 Cabriolet TFSI Attitude: 91.000 euro