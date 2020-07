Porsche celebra il Christopher Street Day 2020

Di Rosario Scelsi martedì 28 luglio 2020

La casa tedesca vicina a chi subisce forme di emarginazione. Davanti al museo un'esposizione variopinta di Porsche per sostenere la causa

Porsche è per una società diversificata e senza barriere discriminatorie. Lo scorso fine settimana la casa di Stoccarda ha fatto sentire la sua vicinanza al Christopher Street Day, il festival dell'orgoglio gay tedesco. Ogni anno, per l'occasione, milioni di persone in tutto il mondo prendono posizione contro le emarginazioni sociali ed a supporto dei diritti di gay, lesbiche, bisessuali e transessuali.

Porsche si batte per una convivenza aperta e per la valorizzazione delle diversità. Queste le parole di Andreas Haffner, membro del comitato esecutivo per le risorse umane del celebre marchio automobilistico: "Chiediamo e promuoviamo le pari opportunità e vogliamo consentire a tutto il personale Porsche la possibilità di contribuire alla crescita, indipendentemente da elementi quali genere, origine etnica, religione, disabilità, età o orientamento sessuale".

Porsche ha assunto una posizione visibile, con una serie di eventi, nel corso del Christopher Street Day, per l'accettazione e l'inclusione della comunità LGBT+. Una bandiera arcobaleno è stata issata a Porscheplatz, come simbolo di diversità e tolleranza. I passanti, inoltre, hanno potuto ammirare un arcobaleno mobile, composto da sei modelli 911 vivacemente colorati, parcheggiati sulla piazza antistante il Museo Porsche.

Numerosi membri dello staff Porsche hanno preso parte alla Pride Run virtuale, percorrendo molti chilometri con magliette a tema, per dimostrare la loro solidarietà verso la comunità arcobaleno. La casa tedesca, con il suo dipartimento per le pari opportunità e la diversità (MEC), istituito tre anni e mezzo fa, promuove attivamente le pari opportunità all'interno dell'azienda. L'obiettivo chiave è quello di affinare la consapevolezza, in modo che tutti i membri dello struttura possano contribuire, con le loro competenze e abilità, al percorso di crescita, indipendentemente dalle differenze individuali.