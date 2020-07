Renault digitalizza l'intero processo d'acquisto dell'auto

Di Junio Gulinelli venerdì 17 luglio 2020

Dal preventivo al contratto d0acquisto, fino alla consegna e all'assistenza, tutto 'Zero Contact' e da remoto





In Casa Renault sono convinti che in un aspetto il Lockdown per il coronavirus ha giovato alla compagnia. La digitalizzazione. Per questo la Casa francese ha approfittato dei tre mesi di chiusura delle concessionarie per accelerare ulteriormente il processo di digitalizzazione del processo di vendita e assistenza. Una strada che d’altronde era stata già intrapresa, da marzo 2019, con la nuova Direzione Total Custumer Experience, orientata attraverso un totale di 15 progetti, alle persone ai processi e agli strumenti digitali. Ora la Losanga implementa il pacchetto di servizi online offerti ai suoi clienti con nuovi strumenti digitali.

Vendita da remoto con la video live chat

Uno è la vendita da remoto con la video live chat, attraverso cui da remoto si percorre tutto il processo di compra dell’auto, dalla ricerca di informazioni sui modelli fino alla firma del contratto d’acquisto.

Consegna digitale con weproov

E dopo la compra/vendita dell’auto si passa alla consegna digitale con Weproov. Questa app oltre a consentire di tracciare il percorso dell’auto dalla fabbrica all’arrivo presso il dealer, permette oggi di digitalizzare il processo di consegna del veicolo al Cliente, il quale certifica personalmente l’avvenuta consegna fisica dell’auto. Questo processo sarà completato a fine anno con il programma di fidelizzazione online MyRenault che offrirà la funzionalità “Track & Predict”: la possibilità di seguire il veicolo dal momento dell’ordine all’arrivo in concessionaria rendendo trasparenti tutte le varie fasi, comprese quelle relative alla fabbricazione.

Un processo completamente digitalizzato e 'Zero Contact'

Insomma scegliere, comprare e ricevere l’auto diventa in questo modo un processo completamente digitalizzato e virtualizzato, in modo da ridurre praticamente a zero i contatti fisici tra il cliente e il personale Renault. Si parte dalla ‘Quotation on line’ per il preventivo dell’auto, il ‘Booking Online’ per la prenotazione di un appuntamento, l’’Ordine di riparazione smart’ con contratto sottoscritto da casa, lo ‘Smart Looker’ dove il cliente lascia le chiavi dell’auto, la ‘cortesi car gratuita ritiratile attraverso una App, fino ad arrivare allo ‘Smart Video’ che permette al cliente di ricevere sul proprio telefono un video he mostra l’avanzamento lavori sulla sua vettura, in un’ottica di totale trasparenza.