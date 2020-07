Kia XCeed: ecco le versioni Eco GPL, Mild Hybrid e Plug-In Hybrid

Di Dario Montrone venerdì 3 luglio 2020

Importanti novità per la Kia XCeed, come la versione bi-fuel Eco GPL, più le declinazioni Mild Hybrid e Plug-In Hybrid a propulsione ibrida



La gamma italiana della crossover compatta Kia XCeed è stata ampliata alla versione bi-fuel ECO GPL con il motore a benzina 1.0 T-GDi, affiancato dalla declinazione Mild Hybrid, nonché dalla configurazione Plug-In Hybrid. Quest'ultima, grazie al pacco delle batterie da 8,9 kWh, è accreditata dell'autonomia massima di 54 km nella modalità di guida elettrica.

La nuova Kia XCeed Plug-In Hybrid è equipaggiata con il propulsore a benzina 1.6 GDi aspirato che, in abbinamento al propulsore elettrico da 44,5 kW o 60,5 CV, eroga 141 CV di potenza complessiva e 265 Nm di coppia massima. Inoltre, è previsto anche il cambio automatico a doppia frizione 6DCT a sei rapporti. La nuova Kia XCeed Mild Hybrid, invece, è mossa dal motore diesel 1.6 CRDi da 136 CV di potenza, abbinato al nuovo cambio meccanico iMT con la frizione elettroattuata, oppure al cambio automatico a doppia frizione 7DCT a sette rapporti. Nello specifico, il piccolo propulsore elettrico MHSG da 48V eroga la potenza supplementare di 10 kW o 14 CV.

Nuovo allestimento High Tech specifico

Tra le novità figura anche il nuovo allestimento High Tech della Kia Ceed, con la dotazione di serie completa di navigatore satellitare Kia Navigation System da 10,25 pollici, dispositivo Kia Uvo Connect, quadro strumenti digitale Supervision Cluster da 12,3 pollici e sensori di parcheggio Smart Parking Assist anteriori. Le versioni 'elettrificate' della crossover compatta sudcoreana sono proposte esclusivamente in questa configurazione, ai prezzi di 30.000 euro per la Mild Hybrid iMT, 31.750 euro per la Mild Hybrid 7DCT e 37.750 euro per la Plug-In Hybrid.