McLaren 720S Le Mans Special Edition: solo 50 esemplari

Di Junio Gulinelli mercoledì 17 giugno 2020

La Casa di Woking presenta la nuova limited edition che rende omaggio alla storica vittoria del 1995





McLaren ha appena annunciato un altro modello, prodotto in edizione speciale, questa volta basato sulla 720S; con la nuova Le Mans Special Edition il marchio di Woking celebra il 25 ° anniversario della vittoria della gara di endurance F1 GTR del 1995.

Questa McLaren 720S speciale sarà disponibile in soli 50 esemplari in tutto il mondo, di cui solo 16 destinati all'Europa. I clienti la potranno scegliere in due colorazioni per la carrozzeria: McLaren Orange o Sarthe Grey, quest'ultima con interni arancioni e grigi.

Due colori speciali per la carrozzeria e cerchi retro

Indipendentemente dal colore scelto, ogni modello della McLaren 720S Special Edition Le Mans avrà anche il paraurti anteriore, le minigonne e il paraurti posteriore rifiniti in Ueno Grey e un logo "McLaren 25 ° anniversary Le Mans" sulla parte bassa delle fiancate.

Le caratteristiche esclusive non si fermano qui: la 720S Le Mans Special Edition riceve anche un set di ruote con cerchi LM a cinque razze, il tetto verniciato a contrasto in nero lucido, le pinze dei freni color oro, i parafanghi anteriori con lamelle in fibra di carbonio e i sedili avvolgenti racing in fibra di carbonio. La McLaren afferma inoltre che il VIN di ogni vettura inizierà con il numero "298" come un cenno al numero di giri completati dalla F1 GTR vincitrice della gara.

Powertrain originale sotto pelle

Il powertrain rimane invariato rispetto a quello della McLaren 720S standard, vale a dire il V8 biturbo da 4,0 litri con 710 CV abbinato a un cambio automatico a doppia frizione a sette rapporti. Scatta da 0 a 62 mph (100 km/h) in 2,9 secondi, arriva a 200 km/h in appena 7,8 secondi, mentre la velocità massima dichiarata è di 341 km/h.

I clienti Mclaren possono ordinare da subito la nuova 720S Le Mans Edition, con prezzi a partire da 254.500 sterline (283,93 euro). Le prime consegne inizieranno a settembre.