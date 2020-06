Fiat Panda: al debutto la versione Easy Hybrid

Di Dario Montrone martedì 9 giugno 2020

Ecco la nuova Fiat Panda Easy Hybrid, la versione Mild Hybrid della citycar italiana con il look Urban per la carrozzeria



Dopo la versione speciale Launch Edition e la configurazione City Cross con lo stile da SUV, la nuova Fiat Panda Hybrid è disponibile anche nella declinazione standard con il look Urban della carrozzeria e l'allestimento Easy, in vendita da 9.900 euro.

La tecnologia Mild Hybrid della nuova Fiat Panda Easy Hybrid prevede il motore aspirato a benzina 1.0 Firefly a tre cilindri da 70 CV di potenza, abbinato al cambio meccanico a sei marce, più il piccolo propulsore elettrico da 3,6 kW e la batteria al litio da 11 Ah.

Il pacchetto D-Fence come optional

Anche la nuova Fiat Panda Easy Hybrid è proposta con il pacchetto D-Fence, allestito dalla divisione Mopar e previsto come optional, nonché composto da tre specifici dispositivi come il filtro con le funzioni antiparticolato, antiallergeni, antimuffe e antibatteri, il purificatore antipolline per l'abitacolo e la lampada a raggi UV per igienizzare volante, cambio e sedili.