Jeep Compass 2020: disponibilità e prezzi

Di Junio Gulinelli giovedì 4 giugno 2020

Prodotta a Melfi, la fuoristrada d'Oltreoceano si aggiorna con novità per la gamma





A partire da oggi debutta sul mercato italiano la nuova gamma Model Year 2020 della Jeep Compass. La SUV compatta statunitense, da ora prodotta a Melfi (prima in Messico) per tutto il mercato europeo, è in vendita con prezzi a partire da 28.750 euro.

Le novità della Jeep Compass MY 2020

Tra le novità principali della Jeep Compass Model Year 2020 troviamo la nuova cappelliera per il bagagliaio, i nuovi cerchi in lega da 19 pollici di colore nero lucido per la versione speciale Night Eagle, le nuove colorazioni Ivory Tricoat, Colorado Red, Blue Italia, Blue Shade e Techno Green anche nella tinta bicolore con il tetto nero, nonché l'assetto aggiornato a livello di sterzo, sospensioni e ammortizzatori con le valvole FSD. Infine, è previsto il pacchetto UConnect Services con le funzioni My Assistant, My Car, My Remote, My Navigation, My Wifi, My Theft Assistance e My Fleet Manager.

Jeep Compass 2020: le motorizzazioni

La Jeep Compass Model Year 2020 è disponibile con il nuovo propulsore 1.3 Turbo a benzina nelle declinazioni da 130 CV abbinata al cambiomanuale a sei marce o 150 CV in abbinamento al cambio automatico DDCT a doppia frizione e dotato anche della modalità di guida Sport, entrambe da 270 Nm di coppia massima. Inoltre, è stato confermato il motore diesel 1.6 MultiJet da 120 CV di potenza e 320 Nm di coppia massima, tra l'altro dotato del dispositivo SCR. Nel corso del secondo semestre di quest'anno, invece, debutterà l'inedita configurazione 4xe a propulsione ibrida Plug-In nelle versioni da 190 CV o 240 CV di potenza complessiva, entrambe con la trazione integrale elettrica.

Allestimenti e prezzi della Jeep Compass 2020

La Jeep Compass ‘made in Melfi’ offre una gamma composta da quattro allestimenti – Longitude, Night Eagle, Limited ed S – tutti dotati di efficienti motorizzazioni turbo benzina e diesel (la versione Plug-in Hybrid 4xe sarà introdotta a nella seconda metà di quest’anno). Il listino prezzi parte da Euro 28.750 per gli esemplari equipaggiati con motore 1.3 benzina da 130 CV in allestimento Longitude, fino a raggiungere il top di gamma con la versione S con motorizzazione diesel a Euro 36.500.