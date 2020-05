Jeep Compass: in arrivo nuove motorizzazioni a benzina

Di Dario Montrone venerdì 8 maggio 2020

Novità in vista per la SUV compatta Jeep Compass, ovvero il nuovo motore a benzina 1.3 T4 Firefly proposto in due differenti declinazioni



Quest'anno, la gamma della Jeep Compass sarà aggiornata con l'introduzione della nuova motorizzazione 1.3 T4 Firefly, disponibile nelle versioni da 130 CV di potenza con il cambio meccanico a sei marce e 150 CV di potenza con il cambio automatico DCT a doppia frizione. Per quanto riguarda le prestazioni, la declinazione da 130 CV raggiungerà la velocità massima di 192 km/h e accelererà da 0 a 100 in 10,3 secondi, mentre per la declinazione da 150 CV sono previsti 199 km/h di velocità massima e 9,2 secondi nello spunto 0-100.

Il suddetto motore della Jeep Compass sostituirà l'attuale propulsore 1.4 MultiAir Turbo di pari alimentazione, proposto nelle versioni da 140 CV e 170 CV, quest'ultima nella configurazione con la trazione integrale 4WD e il cambio automatico AT9 a nove rapporti. A livello di allestimenti, la declinazione da 130 CV sarà disponibile nelle configurazioni Sport, Longitude e Limited, mentre la relativa gamma della declinazione da 150 CV comprenderà le configurazioni Longitude, Limited ed S. Questa nuova unità della nuova SUV compatta statunitense dovrebbe debuttare assieme alla versione 4Xe a propulsione ibrida Plug-In da 240 CV di potenza complessiva, attesa sul mercato europeo nel corso della prossima estate 2020.

Anche nella versione speciale in serie limitata

Per l'occasione, la nuova motorizzazione 1.3 T4 Firefly della Jeep Compass potrebbe essere proposta anche nella speciale declinazione Night Eagle Liberty Edition, prodotta in serie limitata e riconoscibile per la carrozzeria bicolore, grazie alla tinta nera che caratterizzerà il tetto dotato di mancorrenti della stessa colorazione, i montanti, le calotte degli specchietti retrovisori esterni, il logo Jeep ed i cerchi in lega da 19 pollici di diametro. Inoltre, tra le specifiche caratteristiche figureranno anche i fari fendinebbia bruniti, i vetri posteriori oscurati e i fari a led, più la dotazione di serie completa di climatizzatore automatico bizona, sistema multimediale UConnect da 8,4 pollici e retrocamera.