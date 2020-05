Mazda RX-Vision GT3: il nuovo prototipo da gara per Gran Turismo Sport

Di Junio Gulinelli lunedì 25 maggio 2020

Con il nuovo aggiornamento arriva la concept car da competizione della Casa giapponese





in questi giorni è stato rilasciato un nuovo aggiornamento per Gran Turismo Sport. Come grande novità entra nella lista delle supercar del videogioco di corse più famoso al mondo, la nuova Mazda RX-Vision GT3.

Un Wankel da 562 CV

Rispetto al prototipo originale la concept virtuale del marchio giapponese arriva con diverse novità, come un kit carrozzeria più vistoso, un nuovo cofano, griglie sui parafanghi, un diffusore posteriore enorme e un alettone altrettanto prominente. Secondo Mazda la RX-Vision GT3 Concept sarebbe spinta da un motore rotativo da 562 CV di potenza.

2 eventi per il centenario Mazda

Inoltre insieme all’arrivo della RX-Vision GT3 ci sarà anche la possibilità di partecipare a nuove sfide per i giocatori virtuali della Play Station 4, visto che Gran Turismo Sport organizzerà due competizioni speciali per commemorare il centenario di Mazda.

Si tratta dell’RX-Vision GT3 Concept Time Challenge e dell’RX-Vision GT3 Concept Livery Design Contest, quest’ultimo è nello specifico un invito ai ‘players’ a lasciar volare la loro immaginazione per creare una grafica speciale per la livrea del prototipo da gara.