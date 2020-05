Federica Pellegrini nuova ambassador Michelin

Di Rosario Scelsi mercoledì 20 maggio 2020

Proiettata verso la sua quinta Olimpiade, Federica Pellegrini sarà accompagnata in questo viaggio da Michelin, di cui farà la testimonial

Federica Pellegrini sarà ambasciatrice del marchio Michelin nel biennio 2020/2021. Risale a poche ore fa l'annuncio ufficiale della partnership siglata dal produttore di pneumatici con la celebre nuotatrice milanese, campionessa olimpionica e primatista mondiale nei 200 metri stile libero ed europea nei 400 metri stile libero.

A fare da collante all'intesa alcuni fattori comuni, come la determinazione, la serietà nel lavoro e la volontà di superare sempre i limiti: le premesse giuste per un sodalizio credibile e di qualità. Federica sarà il volto delle campagne di comunicazione Michelin e testimonial d'eccezione della promessa Michelin "Performance Fatte Per Durare".

Del resto, stiamo parlando della più forte e longeva campionessa italiana di nuoto nel mondo, che ora sarà accompagnata da Michelin nel nuovo viaggio verso le Olimpiadi di Tokyo 2021. La partnership, accompagnata appunto dall'hashtag #UnNuovoViaggio, scriverà un percorso affrontato insieme, dove la celebre nuotatrice farà da ambassador per Michelin.

Queste le parole di Federica Pellegrini: "Mi ha fatto enorme piacere scoprire qual sia l'impegno di Michelin verso la sicurezza e l'ambiente. Avere un partner eccellente è un motivo di spinta in più, in questo lungo viaggio con destinazione Tokyo: l'Olimpiade è il massimo per un'atleta! Essere stata scelta per rappresentare il concetto di "Performance fatte per durare" è per me motivo di orgoglio. Impegnarsi a restituire il massimo a chi crede in te è anche una questione di rispetto".