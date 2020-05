Scatto al rovescio con la Porsche ed è crash [Video]

Di Rosario Scelsi sabato 16 maggio 2020

Un uomo al volante di una Porsche vuole stupire tutti con una bella partenza a ruote fumanti, peccato che abbia la retromarcia inserita al momento dello start.

In genere da chi guida una Porsche, anche entry level come la Boxster, ci si aspetterebbe delle doti di pilotaggio sopra la media, non foss'altro che per la passione di solito presente in chi acquista auto sportive di marchi prestigiosi.

La realtà, però, a volte è diversa...profondamente diversa. Il video odierno ne rappresenta una concreta e triste testimonianza.

L'uomo al volante della vettura tedesca vuole stupire tutti con una bella partenza a ruote fumanti, per mostrare al pubblico la forza dinamica del suo modello in fase di accelerazione. Peccato che il tizio abbia la retromarcia inserita al momento dello start. Inevitabile il contatto della sua Porsche con l'incolpevole Mercedes messa in fila dietro. L'importante è che nessuno si sia fatto male, anche se le due auto dovranno passare qualche tempo in "sala chirurgica". A voi il filmato. Buona visione!