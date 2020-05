Maserati MC20: la livrea camuffata dedicata a Stirling Moss

Di Junio Gulinelli mercoledì 13 maggio 2020

Un omaggio al pilota britannico deceduto quasi un mese fa all'età di 90 anni





Un inedito prototipo della Maserati MC20, la nuova super sportiva del Tridente, renderà omaggio a Sir Stirling Moss, l'asso automobilistico britannico deceduto il 12 aprile all'età di 90 anni. La livrea si ispira a quella della Maserati Eldorado, l'iconica monoposto guidata al suo debutto, a Monza, nel 1958 al "Trofeo dei due Mondi".

Con 16 vittorie in 66 gare disputate in Formula 1, Moss fu uno dei piloti di maggior successo a non aver mai vinto un titolo mondiale. E così, con questa livrea speciale per la MC20, che verrà usata per i test su strada, Maserati commemora uno dei più grandi nomi negli annali degli sport motoristici mondiali, sottolineando tra l’altro, l’indole sportiva di questa new entry.

L'arrivo della MC20 è infatti un evento importante per l'azienda modenese, non solo per il ritorno delle corse, ma anche perché sarà la prima vettura ad adottare un nuovo motore progettato e sviluppato al 100% dalla stessa Maserati.