BMW Serie 4 Coupé: le foto spia ufficiali della nuova generazione

Di Dario Montrone lunedì 4 maggio 2020

In arrivo la nuova generazione della sportiva BMW Serie 4 Coupé, il cui top di gamma sarà rappresentato dalla versione M440i

Ecco le foto spia ufficiali della nuova BMW Serie 4 Coupé, impegnata nella fase finale dei test di collaudo sulle autostrade e le strade extraurbane intorno al quartier generale di Monaco di Baviera. Precedentemente, la seconda generazione della coupé bavarese è stata testata sulle innevate strade svedesi di Arjeplog, nonché sulle panoramiche strade francesi di Miramas.

La nuova BMW Serie 4 Coupé rappresenterà la sportiva variante a due porte della berlina Serie 3 modello G20, da cui differirà per la minore altezza di 57 millimetri e il baricentro più basso di 21 millimetri, mentre la carreggiata posteriore è più larga di 23 millimetri. Il telaio, invece, prevede l'assale anteriore a doppio snodo e l'assale posteriore a cinque bracci. Inoltre, il retrotreno è dotato anche di elementi di rinforzo per incrementare la rigidità, ma soprattutto per migliorare la stabilità della vettura in rettilineo e nell'accelerazione laterale.

La versione M440i al top di gamma

In attesa della nuova M4, il top di gamma della seconda generazione della BMW Serie 4 Coupé sarà rappresentato dalla versione M440i, equipaggiata con il motore a benzina 3.0i TwinPower Turbo a sei cilindri in linea da 374 CV di potenza, abbinato sia al cambio automatico Steptronic Sport ad otto rapporti che alla trazione integrale xDrive. Inoltre, sarà dotata della tecnologia 'mild hybrid' da 48V che fornirà il boost elettrico da 11 CV di potenza aggiuntiva. Infine, è previsto anche il pacchetto sportivo MSport completo di differenziale specifico, impianto frenante dedicato e cerchi in lega M da 18 pollici di diametro con gli pneumatici differenziati.