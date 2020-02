BMW M4: nuove foto spia della sportiva coupé

Di Dario Montrone martedì 18 febbraio 2020

Proseguono i test di collaudo per la coupé BMW M4 modello G82, il modello 'alter ego' in chiave sportiva della nuova Serie 4.

Ecco le nuove foto spia della BMW M4 modello G82, impegnata nei test di collaudo sulla neve in Svezia. La versione sportiva della coupé BMW Serie 4, la cui nuova generazione è attesa nel corso di quest'anno, sarà riconoscibile per lo stile in linea con la più grande BMW M8 Coupé, nonché con la concept car BMW Concept 4 esposta lo scorso anno al Salone di Francoforte 2019.

Anche la seconda generazione della coupé BMW M4 debutterà nel corso del 2020, con la declinazione standard mossa dal motore biturbo a benzina 3.0i TwinPower Turbo a sei cilindri in linea da 480 CV di potenza, affiancata dalla configurazione Competition da 510 CV di potenza. L'anno prossimo, invece, la relativa gamma potrebbe essere già ampliata alla versione speciale CS.



Con la nuova generazione della BMW M4 tornerà il cambio meccanico a sei marce, in alternativa al confermato cambio automatico Steptronic Sport ad otto rapporti. Inoltre, sarà disponibile anche nell'inedita configurazione xDrive a trazione integrale. Esteticamente, invece, potrebbe essere caratterizzata dalla calandra a 'doppio rene' di grandi dimensioni.