Audi A3 Sedan, in Italia da 31.400 euro

Di Junio Gulinelli mercoledì 29 aprile 2020

Inizia la commercializzazione della versione a tre volumi della compatta di Ingolstadt





Dopo aver svelata una settimana fa, Audi annuncia i prezzi della nuova A3 Sedan, versione a tre volumi dell’ultima generazione della compatta della famiglia, la A3 Sportback.

I prezzi

La berlina a quattro porte più piccola della gamma di Ingolstadt è già ordinabile in Italia con prezzi da 31.400 euro per la versione d’ingresso 1.5 TFSI 150 CV. La A3 Sedan 1.5 (35) TFSI S tronic 150 CV MHEV 48 V parte da 33.600 euro, mentre la 2.0 (35) TDI S tronic 150 CV ha un prezzo d’ingresso di 36.500 euro.

Allestimenti e dotazione di serie

La nuova Audi A3 Sedan è proposta con gli allestimenti base, Business, Business Advanced ed S line edition. Per la carrozzeria sono previste 12 tonalità, mentre di serie, sin dalla versione d’accesso, ha in dotazione i cerchi da 17 pollici proiettori LED, i sensori per le luci e la pioggia, gli specchietti regolabili, riscattabili e ripiegatili elettricamente e con funzione automatica antiabbagliamneto, il divanetto posteriore 40/60, il volante multifunzione plus in pelle a 3 razze, il display touch da 10,1 pollici, il quadro strumenti digitale da 10,25 pollici, la chiamata d’emergenza e il cruise control. A partire dalla A3 Business sono invece disponibili anche il navigatore MMI plus con MMI touch, i servizi Audi connect navigazione & infotainment, l’Audi smartphone interface, il climatizzatore bidona, il virtual cockpit da 10,25 pollici, il cruise control adattivo e i sensori di parcheggio posteriori.

Edition One, solo per il lancio

Al lancio, infine, la nuova Audi A3 Sedan potrà essere scelta anche con il pacchetto edition one. Questo comprende gli esterni basati sulla versione Business Advanced con carrozzeria in grigio Manhattan e gli interni S line con sedili sportivi, volante traforato con logo S, rifiniture in alluminio, cielo nero e pedaliera in acciaio inox. Non manca il pacchetto luci ambientali, luci d’ingresso con proiezione del logo Audi, i proiettori LED Audi Matrix bruniti, i cerchi in lega Audi Sport da 18 pollici in grigio platino e il logo dei quattro anelli nella sezione inferiore delle portiere posteriori.