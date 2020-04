Nuova Nissan Juke: allo studio la versione sportiva Nismo?

Di Dario Montrone martedì 7 aprile 2020

Stando alle indiscrezioni, la nuova Nissan Juke Nismo dovrebbe essere equipaggiata con il motore a benzina 1.8 TCe da 220 CV di potenza



L'anno prossimo, la SUV di piccole dimensioni Nissan Juke potrebbe essere riproposta nella versione sportiva Nismo, riconoscibile per l'estetica specifica. Infatti, la carrozzeria sarà impreziosita dalle cromature di colore nero, nonché dalle prese d'aria maggiorate. Inoltre, numerosi dettagli saranno proposti nei colori bianco, nero e rosso.

Per quanto riguarda la meccanica, la nuova generazione della sportiva Nissan Juke Nismo dovrebbe adottare il motore a benzina 1.8 TCe di origine Renault da 220 CV di potenza e 280 Nm di coppia massima, abbinato per l'occasione al cambio meccanico a sei rapporti. In vendita al prezzo base di circa 30.000 euro, non sarà disponibile nella declinazione a trazione integrale, perché non prevista per le auto con la piattaforma modulare CMF-B.

Doppia anima in passato

La precedente generazione della Nissan Juke Nismo era equipaggiata con il propulsore a benzina 1.6 DIG-T da 218 CV di potenza, ma la relativa gamma comprendeva anche la configurazione leggermente depotenziata a 214 CV e dotata sia della trazione integrale 4WD che del cambio automatico Xtronic. Attualmente, la nuova Nissan Juke è proposta solo con l'unità a benzina 1.0 DIG-T da 117 CV di potenza, anche in abbinamento al cambio automatico DCT a doppia frizione.