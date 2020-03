Alpine A110: tutte le caratteristiche della versione speciale Color Edition

Di Dario Montrone venerdì 27 marzo 2020

Disponibili 29 colorazioni per la nuova Alpine A110 Color Edition, più tre tinte per i cerchi in lega e quattro colorazioni per le pinze dei freni.



La gamma della Alpine A110 sarà ampliata alla versione speciale Color Edition, disponibile in 29 differenti colorazioni della carrozzeria grazie al programma di personalizzazione Alpine Atelier. Questa speciale declinazione della sportiva coupé francese sarà prodotta in poco più di tremila esemplari, in quanto sono previste solo 110 unità per ogni colore.

Con il sovrapprezzo di 4.800 euro, la nuova Alpine A110 Color Edition è proposta nelle tinte Tulipe Noire, Rose Bruyère e Rouge Rubis. Inoltre, sono previste due tonalità di grigio (Gris Montebello ed Acier Métal), due tonalità di beige (Cornaline e Sable), due tonalità di marrone (Brun Arabica e Champagne), tre tonalità di giallo (Vanille, Jaune RDL e Jaune Safran), tre tonalità di arancione (Orange Acropolis, Orange Corail e Orange Sanguine), sei tonalità di verde (Vert Clair, Vert Cendre, Vert Emeraude, Vert Jardin, Vert Tilleul e Vert Normand) ed otto tonalità di blu (Bleu Azur, Bleu Alpine Acier, Bleu Alpine Héritage, Bleu de France, Bleu Foncé, Bleu Neptune, Bleu Paon e Bleu Sierra).

Tocco di colore anche per cerchi in lega e pinze dei freni

Il programma di personalizzazione della nuova Alpine A110 Color Edition comprende anche i cerchi in lega ad effetto lucido di colore bianco, nero ed oro con il sovrapprezzo di circa 750 euro, nonché le pinze dei freni nelle tinte Grigio Chiaro, Giallo Brillante, Oro Chiaro e Rosso Brillante con il sovrapprezzo di circa 400 euro.