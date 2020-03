Alpine A110 Légende GT e Color Edition 2020

Di Francesco Irace martedì 3 marzo 2020

La nuova versione ancora più esclusiva della supercar. E poi arriva il nuovo programma (annuale) Color Edition

Sarà disponibile in sole 400 unità la nuova A110 Légende GT, versione ancora più esclusiva della supercar francese proposta in Francia al prezzo di 69.300 euro. Sono tre le tinte disponibili: Argent Mercure, (nuova tinta Alpine), Noir Profond e Bleu Abysse. I monogrammi Alpine color oro e pneumatici Serac diamantati da 18”, a loro volta con finitura oro, contrastano con tutte e tre le tinte di carrozzeria. Le luci posteriori a LED bianco traslucido contraddistinguono la A110 Légende GT dalle altre A110.



Dettagli che fanno la differenza

Il logo Alpine sulle soglie battitacco, che segnala il passaggio dall’esterno all’interno del veicolo, è retroilluminato. Nell’abitacolo, i sedili Sabelt, regolabili a 6 posizioni, sono rivestiti di pelle color ambra – tinta personalizzata – la pelle è inserita anche sui pannelli interni delle porte. Le cuciture marroni, la marcatura a ore 12 sul volante e gli elementi lucidi in fibra di carbonio con trama ramata, mettono ancora più in risalto l’abitacolo. Inoltre, la targa sulla consolle centrale riporta il numero di produzione.





Set di bagagli personalizzato

La A110 Légende GT è proposta con un set di bagagli personalizzato. Realizzato in pellami dello stesso colore dei sedili, il set, costituito da 3 pezzi, sfrutta al massimo lo spazio del vano portabagagli posteriore. Il nuovo vano portaoggetti tra i sedili è il posto ideale in cui tenere gli effetti personali. Il telaio rimane lo stesso, con il gruppo motopropulsore della A110 Légende. Come tutte le Alpine, è dotata di una struttura leggera in alluminio con motore centrale e sospensioni a doppio triangolo.



Il motore è sempre il 1.8 turbo da 252 CV

La potenza erogata dal motore turbo 1.8 litri è pari a 252 CV. Il peso ridotto al minimo e la trasmissione a doppia frizione permettono alla A110 Légende GT di passare da 0 a 100 km/h in soli 4,5 secondi. La velocità di punta è di circa 250 Km/h. Fin dal primo livello l’auto è ricca di equipaggiamenti: scarico sportivo attivo, freni Brembo potenziati, sensori di parcheggio, retrocamera di parcheggio e sistema Focal.





A110 Color Edition 2020

Infine, A110 Color Edition è il nuovo programma per cui versioni speciali della A110 saranno rese disponibili alla vendita per un periodo limitato con rotazione annuale, ogni volta in un diverso colore personalizzato. Il programma trae ispirazione dal mondo della moda, dove le collezioni vengono rinnovate ogni stagione.

Per il 2020, la A110 Color Edition prende come base la A110S e riprende un famoso colore del passato di Alpine: il Jaune Tournesol. Il modello sarà disponibile agli ordini esclusivamente da oggi fino a fine anno (in Francia al prezzo di 71.000 euro), al termine del quale questa tinta sarà tolta dalla cartella colori Alpine.