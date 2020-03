Jaguar F-Pace SVR: le foto spia del restyling

Di Tommaso Giacomelli venerdì 20 marzo 2020

Nuove foto spia dal Nurburgring hanno come protagonista un muletto di Jaguar F-Pace SVR, contraddistinto da mimetizzazione per nascondere il restyling

Sono arrivate nuove foto spia che stavolta hanno immortalato un muletto di prova della Jaguar F-Pace SVR, la versione più performante, la più calda del mercato, sul tracciato del Nurburgring, il famoso "Inferno verde", in cui le case costruttrici di automobili cercano sempre la massima prestazione, e vanno a caccia dei record. La vettura sarà protagonista di un sostanzioso restyling che coinvolgerà l'anteriore e il posteriore, quindi possiamo aspettarci una nuova griglia, nuovi fari anteriori sagomati e ovviamente un nuovo paraurti anteriore, mentre al posteriore ci saranno nuove luci e un nuovo paraurti progettato con modifiche minori.



Indiscrezioni

Per quanto riguarda gli interni, bisogna attendersi un abitacolo aggiornato con uno schermo di infotainment più grande, un nuovo quadro strumenti digitale e un software aggiornato, mentre è difficile che il prossimo F-Pace SVR subirà alcuna modifica al gruppo propulsore. Per quanto ne sappiamo, il potente V8 sovralimentato da 5.0 litri da 550 cavalli e 680 Nm di coppia rimarrà sotto quel cofano, gli unici aggiornamenti potrebbero riguardare l'aggiunta di un filtro antiparticolato per benzina. Per il debutto sul mercato bisogna aspettarsi un debutto alla fine del 2020 o al massimo all'inizio del 2021, come modello MY2021. Non resta che aspettare con pazienza i successivi sviluppi di questo modello.