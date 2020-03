Renault e DP World, una alleanza vincente!

Di nicopatrizi giovedì 12 marzo 2020

La DP World diventa partner logistico globale della casa francese

Dalla stagione 2020 la Renault F1 può contare su un nuovo partner di altissimo livello. Stiamo parlando della società DP World, colosso mondiale della fornitura di soluzioni logistiche smart, leader nella facilitazione degli scambi commerciali a livello globale e con ogni mezzo di trasporto. DP World è un gruppo consolidato che può contare su una rete di 127 affiliati distribuiti in 51 nazioni di tutto il mondo. Può altresì vantare una presenza consolidata su alcuni mercati in forte sviluppo.

La forza lavoro completa di DP World è di 56000 dipendenti; la filosofia lavorativa dell'azienda privilegia la sostenibilità e la responsabilità sociale d'impresa nell'intento di assicurare sempre e comunque vantaggio alle economie dei vari paesi ed alle loro collettività. L'accordo tra Renault e DP World per esplorare insieme la piattaforma di marketing dell'universo Formula Uno punta ad estendersi anche al settore automotive, migliorando l'efficienza della Supply Chain della casa francese ed allo stesso tempo abbattendo i costi di gestione.

Come la Renault F1 fa del progresso tecnologico la sua arma vincente -obiettivo di Renault F1 il raggiungimento entro il 2030 di una vettura con bilancio del carbonio neutrale- anche DP World impiega la tecnologia per migliorare la logistica e gli scambi commerciali globali a vantaggio di tutti. L'alleanza siglata ad inizio stagione permetterà a Renault F1, Groupe Renault e DP World di esplorare tutte le opportunità per migliorare l'efficacia della loro Supply Chain, con reciproci vantaggi per tutti.