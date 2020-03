Hyundai Kona N: le foto spia della versione sportiva

Di dario montrone lunedì 9 marzo 2020

In arrivo la nuova Hyundai Kona N, l'inedita versione sportiva della piccola SUV coreana con il restyling di metà carriera previsto per fine anno.

Proseguono i test di collaudo per la nuova Hyundai Kona N, l'inedita versione sportiva della SUV sudcoreana di piccole dimensioni che debutterà con il restyling di metà carriera. Stando alle foto spia, la vettura sarà riconoscibile in questa configurazione per lo splitter anteriore, lo spoiler posteriore e i paraurti dedicati.

Secondo le indiscrezioni, invece, la nuova Hyundai Kona N sarà equipaggiata con il motore a benzina 2.0 T-GDi da 250 CV di potenza. Inoltre, tra le altre caratteristiche della piccola SUV sudcoreana in chiave sportiva figureranno anche il doppio terminale di scarico e l'impianto frenante potenziato di Brembo con le pinze dei freni di colore rosso.



La nuova Hyundai Kona N potrebbe essere svelata al prossimo Salone di Parigi 2020, in programma nel mese di ottobre, mentre l'introduzione sul mercato europeo sarebbe prevista nel corso del 2021. Successivamente, la relativa gamma dovrebbe essere ampliata alla più sportiva declinazione Performance da 280 CV di potenza, tra l'altro dotata di trazione integrale AWD e cambio automatico a doppia frizione 8DCT ad otto rapporti.

Non è escluso che proprio la Hyundai Kona N Performance possa essere il 'muletto' protagonista di queste foto spia, dato che negli scatti è presente anche un esemplare di Cupra Ateca, anch'essa dotata sia della trazione integrale 4Drive che del cambio automatico DSG a doppia frizione, ma soprattutto proposta con il propulsore a benzina 2.0 TSI da 300 CV di potenza e 400 Nm di coppia massima che consente di raggiungere la velocità massima di 250 km/h e accelerare da 0 a 100 in 4,9 secondi, prestazioni di riferimento per la piccole SUV sportiva sudcoreana.