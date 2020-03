Modena Cento Ore 2020: programma del noto evento per auto storiche

Di Rosario Scelsi mercoledì 4 marzo 2020

Cresce l'attesa per la Modena Cento Ore 2020, che offrirà al pubblico un prezioso corteo di vetture degli anni romantici dell'automobilismo. Sarà uno spettacolo coi fiocchi.

Inizia la marcia di avvicinamento alla Modena Cento Ore 2020, evento per auto storiche che gode di ampia e meritata fama su scala mondiale. Quest'anno, per festeggiare il 20° anniversario della prestigiosa kermesse motoristica, il team di Canossa Events ha preparato un'edizione davvero speciale, che partirà da Roma e attraverserà un ricco ventaglio di scenari italiani.

Non ci sono dubbi sul gradimento della formula: mesi prima della chiusura delle iscrizioni si è registrato il tutto esaurito, per il grande entusiasmo dei partecipanti cui, peraltro, toccherà il piacere di affrontare 4 gare in circuito e 10 prove speciali, tra serate esclusive e location da sogno, con un'accoglienza e dei servizi a cinque stelle.

L'appuntamento andrà in scena dal 2 al 6 giugno, quando il festante corteo di auto storiche inizierà ad animare di colori e rombanti atmosfere i luoghi coinvolti nella manifestazione. Gli equipaggi e i loro gioielli ruotati sfileranno per quattro giorni sulle più belle strade che uniscono Roma, Firenze e Modena, teatro della cerimonia d'arrivo in Piazza Grande. Ci saranno anche delle sfide in pista, negli autodromi di Vallelunga, Magione, Mugello e Imola.

Agli occhi dei protagonisti, provenienti dai diversi continenti, si concederanno molti scenari mozzafiato, tra colline, passi appenninici, città d'arte, laghi e piccoli borghi medievali. Splendide cartoline di viaggio, con molti scatti di Roma, Orvieto, Rieti, Cortona, Arezzo, Firenze, Modena e via dicendo, gelosamente custoditi nel cuore. Il pacchetto messo in piedi da Canossa Events comprende tutto il necessario per far felici gli ospiti, nelle diverse dimensioni sensoriali.

In un mondo sempre più attento all'ambiente, la Modena Cento Ore si riconferma per il quinto anno consecutivo come l'unico evento di settore ad emissioni zero, grazie alla volontaria adozione del protocollo CarbonZero, che prevede la piantumazione di decine di nuovi alberi nell'appennino Tosco-Emiliano a completa compensazione delle emissioni residue di CO2.

Ecco le parole di Luigi Orlandini, presidente di Canossa Events: "Abbiamo voluto creare un'edizione davvero speciale per festeggiare il 20° anniversario della Modena Cento Ore. Per questo abbiamo disegnato un percorso meraviglioso da Roma a Modena. La gara è davvero sfidante e prevede 10 prove speciali e 4 sfide in circuito con partenza in griglia, ed è resa ancor più emozionante se si pensa che molti gentlemen driver porteranno auto davvero importanti. E poi ci sono le serate, organizzate per portare i partecipanti a scoprire luoghi speciali ed eccellenze culinarie del nostro meraviglioso Paese. Davvero un evento unico in Italia, anche per la grande attenzione che da sempre poniamo ad ogni dettaglio, e ovviamente anche all'ambiente e alla sicurezza. È soprattutto una gara fatta di vera passione, sport, adrenalina e amicizia!".

Clicca qui per il programma provvisorio

Crediti fotografici: Courtesy of Canossa Events