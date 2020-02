TCR DSG Endurance Italia 2020: in pista anche per l'Europeo

Di Rosario Scelsi giovedì 27 febbraio 2020

Cresce l'appetibilità delle gare di durata della serie TCR DSG Italia, con diverse griglie in comune con il campionato europeo. Si annuncia uno spettacolo maggiore.

Si avvicina l'appuntamento con la prima tappa del Campionato Italiano TCR DSG Endurance 2020, che si presenta all'appello con un'importante novità: quattro delle cinque gare in calendario saranno valide anche per il titolo continentale. La doppia validità, frutto dell'intesa fra ACI Sport e TCR Europe, aumenta il fascino della serie.

L'unico round valido per la sola classifica tricolore sarà quello di Vallelunga, mentre le altre sfide del cartellone agonistico assegneranno punti anche per l'europeo.

L'apertura delle danze è fissata per il weekend del 31 maggio a Imola, mentre la chiusura del Campionato Italiano TCR DSG Endurance 2020 avrà luogo a Barcellona, nel fine settimana del 15 novembre. In mezzo ci saranno le tappe di Vallelunga (inserita nella sola serie italiana, 12-14 giugno), Misano (26-28 giugno) e Mugello (2-4 ottobre). Da evidenziare come il Campionato Europeo preveda appuntamenti anche a Spa-Francorchamps e Brno, dove non si assegneranno punti tricolori, in mancanza di una griglia condivisa.

Queste le parole di Marco Rogano (direttore generale di ACI Sport): "Credo che sia stato raggiunto un accordo importante, che permetterà ai team di partecipare alla serie TCR Europe DSG e al TCR DSG Endurance Italy con un calendario di sole sette gare. Dopo la bella esperienza dello scorso anno, i piloti partecipanti al TCR DSG Endurance avranno l'opportunità di correre sia in Italia che in Europa".