Lancia Thema 8.32: la berlina sportiva motorizzata Ferrari

Di dario montrone mercoledì 26 febbraio 2020

Nota anche come "Thema Ferrari", la sportiva Lancia Thema 8.32 rappresentava il 'non plus ultra' della storica ammiraglia italiana.

Correva l'anno 1986, quando debuttò la Lancia Thema 8.32, conosciuta da tutti come "Thema Ferrari". Infatti, era equipaggiata con il motore a benzina 3.0 V8 da 215 CV di potenza, derivato dallo stesso propulsore delle Ferrari 308 e Mondial, ma più votato al comfort di una berlina di classe. Nata per competere con la diretta concorrenza tedesca, la Lancia Thema 8.32 rimase fedele allo schema tecnico della berlina da cui derivava, in quanto era previsto l'abbinamento alla trazione anteriore e al cambio meccanico a cinque marce. La velocità massima di 240 km/h, invece, era tenuta a bada attraverso l'impianto frenante dotato del sistema ABS, incluso nell'equipaggiamento di serie.

Esteticamente, la Lancia Thema 8.32 era riconoscibile per i cerchi in lega da 15 pollici a cinque razze (con il design a stella, come le supercar di Maranello dell'epoca), la calandra specifica, gli specchietti retrovisori esterni in tinta con la carrozzeria e l'alettone posteriore retrattile. Inoltre, era specifica anche la gamma cromatica per il corpo vettura e tutte le tinte erano abbinate ad un sottile ed impercettibile 'filetto' giallo all'altezza della linea di cintura delle fiancate.



L'abitacolo della Lancia Thema 8.32, invece, era caratterizzato dal cruscotto in radica e dagli interni in pelle Poltrona Frau cuciti a mano. Era prevista anche la strumentazione supplementare, composta da manometro, termometro dell'olio e amperometro. La vettura era personalizzabile con vari optional e accessori, tra cui spiccava l'innovativo sistema di sospensioni a controllo elettronico che prevedeva le modalità di guida Comfort, Sport ed Auto, quest'ultima con la regolazione totalmente automatica.

Nel 1988 debuttò la seconda serie della Lancia Thema 8.32, con fari e calandra completamente ridisegnati. Lo stile era lo stesso della Thema restyling, mentre la meccanica rimase invariata. La relativa gamma comprendeva anche la versione Europa, catalizzata e depotenziata a 205 CV. La Lancia Thema 8.32 rimase in commercio fino al 1992, quando fu introdotta la terza serie della Thema standard. Doveva essere sostituita dall'inedita e mai nata Thema Integrale, ma il gruppo Fiat puntò più sulla 'gemella' Alfa Romeo Alfa 164 Q4. Gli interni della versione 8.32, tuttavia, furono ripresi per l'allestimento LX che si poneva al top di gamma della terza serie della Lancia Thema. Per curiosità, il primo prezzo di listino della Lancia Thema 8.32 ammontava a circa 60 milioni di lire, più o meno 76.000 euro di oggi, stando alle rivalutazioni Istat.