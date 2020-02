Fiat 500e EV: le foto spia

Di Tommaso Giacomelli mercoledì 19 febbraio 2020

La Fiat 500e EV è stata sorpresa da alcune foto spia nel Nord Europa, nello specifico sulle strade innevate della Svezia. Debutto al Salone di Ginevra.

La Fiat 500e è stata sorpresa da alcune foto spia, mentre stava svolgendo dei test di sviluppo sulla neve della Svezia. La vettura italiana è stata immortalata su strada pubblica, con una carrozzeria contraddistinta da un'ampia mimetizzazione scura, che nasconde i suoi dettagli, anche se la linea della piccola Fiat è palesemente riconoscibile. La 500 è già stata commercializzata in Nord America nella versione elettrica, ma non ha avuto un grande successo commerciale a causa del peso e delle prestazioni molto deludenti, questa nuova versione EV promette di essere totalmente differente rispetto al passato.



Somiglianza con la 500 degli anni '50

La nuova 500e elettrica sarà sviluppata come EV fin dall'inizio e utilizza una piattaforma nuova di zecca che offre migliori prestazioni e più spazio per i passeggeri.

La 500e viene propagandata come una Tesla urbana, quindi possiamo aspettarci uno stile alla moda sia dentro che fuori. Come altre auto elettriche, è probabile che la 500e non abbia una griglia anteriore, dandole un aspetto più familiare con la 500 degli anni '50 con il suo motore posteriore.

L'attuale 500 rimarrà sul mercato ancora per alcuni anni, ma in seguito arriverà una nuova generazione, non solo elettrica, ma anche con motori a benzina.

Anche se la somiglianza della famiglia sarà evidente, la 500e dovrebbe avere uno stile più elegante, più aerodinamico rispetto alla normale 500, con rientranze più profonde nella parte inferiore e un piccolo spoiler posteriore. Le batterie saranno sotto il pavimento, quindi non dovrebbero esserci ostacoli alla comodità dello spazio interno.

Debutto a Ginevra

La nuova piattaforma per piccole auto di Fiat potrebbe anche essere usata per una nuova generazione di Panda, che è stata presentata in anteprima col Concept Centoventi nel marzo dell'anno scorso. Molto probabilmente vedremo anche altri modelli Fiat, Alfa Romeo e Jeep che condivideranno questa tecnologia. La casa automobilistica sta investendo oltre 5,4 miliardi di euro nella sua offensiva elettrica.