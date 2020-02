Le auto più vendute in Europa nel 2019: la regina è sempre la Golf

Di Junio Gulinelli giovedì 20 febbraio 2020

Per il quinto anno consecutivo il mercato auto europeo chiude in crescita, anche se di poco





Lo scorso anno, nel 2019, nei 27 paesi del mercato europeo le vendite di auto hanno fatto registrare un incremento dell’1,1%. Nonostante ci siano differenze considerevoli tra i vari paesi, come in Italia dove c’è stato ad esempio un calo dello 0,3%. Il dato europeo contrasta con i risultati negativi riportati in Cina e negli USA, dove le vendite sono crollate lo scorso anno rispettivamente dell’8% e del 2%.

Il 2019 è stato il quinto anno consecutivo di crescita per il mercato auto europeo e il risultato più alto visto dal 2007, quando si superò la barriera delle 16 milioni di immatricolazioni. In totale lo scorso anno, in Europa, sono state commercializzate 15.757.412 auto nuove, 171.452 in più rispetto al 2018.

La corsa all'acquisto a dicembre 2019

Questo risultato positivo, ad ogni modo, può essere spiegato in gran misura per gli acquisti realizzati a dicembre per anticipare le nuove regole sulle emissioni dell’UE entrate in vigore da gennaio 2020. Infatti le cifre da gennaio 2019 a novembre confermano una caduta del -0,4%.

Le auto vendute nei paesi dell'UE nel 2019

I dati di Jato Dynamics mostrano come 4 mercati abbiano ottenuto cifre record nel 2019. La Polonia è diventato il sesto mercato poi grande in Europa e anche l’Ungheria ha registrato i migliori risultati dal 2007. Romania e Croazia hanno battuto i record dal 2007 e la Germania ha visto i livelli di vendite più alti dal 2009. 12 paesi europei hanno fatto registrare, invece, cifre in negativo rispetto al 2018, tra questi il Regno Unito e l’Italia.

Le auto più vendute in Europa nel 2019